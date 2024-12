Cherche le coupable avec Sherlock Holmes – Ed. Larousse

Cherche le coupable avec Sherlock Holmes est un livre ludique, de Sandra Lebrun et Loïc Méhée, paru aux éditions Larousse, fin octobre 2024. Un ouvrage qui invite les jeunes lecteurs à devenir apprentis détectives, à travers une dizaine d’enquêtes inédites.

C’est avec un sommaire très complet que débute l’ouvrage. Après la présentation et des conseils, les dix enquêtes se dévoilent. Les personnages se trouvent dans une galerie, avant de retrouver des indications pour la suite des aventures. Pour aider les héros dans la résolution des énigmes, il fait suivre cinq étapes. Les enfants doivent observer la grande scène, puis essayer de répondre à chaque question des détectives. Il faut ensuite écrire l’indice trouvé, avant de s’aider des notes du docteur Watson, pour vérifier. Enfin, il suffira de rassembler les indices pour éliminer les fausses pistes, innocenter certains suspects et retrouver les bons coupables !

La première enquête entraîne les jeunes lecteurs au British Museum, où le bijou de la momie a été volé ! Chaque enquête propose une grande scène illustrée sur une double page à examiner attentivement, suivie de deux doubles pages regroupant suspects et indices. Grâce à ce format ludique, les lecteurs doivent analyser les détails, comparer les informations et résoudre les mystères. Les vols et disparitions s’enchaînent au fil des pages, offrant une immersion captivante dans l’univers de Sherlock Holmes. Enrichissant l’expérience, une grande diversité de jeux tels que rébus, points à relier, mots fléchés, indices codés, lettres mélangées, devinettes et calculs stimule l’imagination et la réflexion. Ce livre interactif devient ainsi un outil parfait pour aiguiser l’esprit des détectives en herbe.

Cherche le coupable avec Sherlock Holmes est un livre ludique et captivant, des éditions Larousse. Un ouvrage qui propose d’aider le célèbre détective, dans une dizaine d’enquêtes, entre observation, indices à résoudre, élimination des suspects, pour retrouver le/la ou les coupables !