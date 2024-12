La Belle au bois dormant – Ed. Glénat.

La collection La sagesse des mythes, contes et légendes, se complète avec le one shot La Belle au bois dormant. Une bande dessinée de Clotilde Bruneau et Gianenrico Bonacorsi, sous la direction de Luc Ferry, parue aux éditions Glénat, en novembre 2024.

Au château de Gint-Senay, le roi, la reine et leur fille ripaillent devant un jongleur, des acrobates… La jeune femme semble prise d’un malaise, Elle se touche le front et fronce des yeux, avant de perdre connaissance. Une servante remarque la scène et accourt aussitôt auprès de la princesse. Le roi et la reine sont stupéfaits. Autour de la table, chacun y va de son pronostic. Plusieurs demandent si elle respire encore, certains veulent lui donner du vin et d’autres pensent qu’un aliment est coincé dans sa gorge… Quelques temps après, un prêtre vient faire audience au roi. Mais ce dernier se fâche. En effet, il est hors de question pour lui d’admettre que sa fille soit morte. Il ne l’enterrera pas ! Le roi constate que les joues de sa fille sont rosées et son teint frais. Il n’en a cure que l’archevêque se soit déplacé !

Une note vient expliquer que l’ouvrage offre deux versions du récit. En effet, le mythe de la Belle endormie a traversé les siècles, et deux d’entre elles ont particulièrement marqué l’imaginaire. La première, « Frère-de-Joie et Sœur-de-Plaisir », écrite par un auteur anonyme du XIVᵉ siècle, s’avère sombre et méconnue, dévoilant une facette intrigante et moins édulcorée du conte. La seconde, incontournable, est celle de Charles Perrault, publiée en 1697, qui a largement inspiré les représentations modernes. Si les deux histoires reposent sur une trame commune, leurs variations dans le déroulement et le dénouement les rendent uniques. La bande dessinée adapte avec brio ces récits légendaires, tandis qu’un dossier final enrichit l’expérience avec une analyse captivante. Une lecture fascinante et instructive, qui offre aussi un trait simple et moderne, plutôt plaisant, avec des personnages expressifs.

La Belle au bois dormant est un nouvel album de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un ouvrage singulier et intéressant qui propose de découvrir deux versions de ce conte qui a traversé les siècles, dont une moins connue et moins édulcorée.