Le chaton du Père Noël – Ed. Gründ

Le chaton du Père noël est une réédition de l’album de Lucy Rowland et Paula Bowles, paru aux éditions Gründ, en octobre 2024. Un livre jeunesse qui offre une belle histoire à découvrir, entre magie de Noël, tendresse, maladresse, humour et aventure !

Chabada est le brave petit chat du Père Noël. Il passait son temps à dormir. Le chaton aimait bien les chaussures de son maître, où il ronronnait de plaisir ! Le petit chat rêvait de monter dans le traîneau, pour aider son maître à livrer les cadeaux. Le chaton gris se disait que le lendemain, pour sûr, il aiderait le Père Noël. Chabada bâilla et se rendormit. Mais lorsque le chaton gris se réveilla, il était trop tard ! Il accourut et demandait à ce qu’on l’attende. Quand il débarqua dans l’atelier, il fit un tel courant d’air, que toutes les étagères tombèrent ! Les elfes étaient affolés et les cadeaux volaient de tous côtés…

C’est avec un peu de maladresse que débute l’aventure de cet adorable chaton. Chabada veut bien faire, mais il semblerait qu’il soit maladroit. Ainsi, il apporte un brin d’humour à cette histoire rythmée et amusante. Et les péripéties ne sont pas terminées pour le chaton, qui va vivre son rêve, mais pas forcément comme il le souhaitait ! L’album entraine les jeunes lecteurs dans une fabuleuse histoire de Noël, offrant un brin de magie. Les enfants se retrouvent aussi avec le Père Noël, pour une tournée pas comme les autres, entre immersion et révélations. Le récit reste rythmé et plaisant, avec ce chaton attachant et drôle, maladroit mais aussi courageux. L’aventure est pleine de surprises et de péripéties, le danger rôde aussi, malgré cette nuit de Noël et la tournée du Père Noël. Le dessin est travaillé, plein de détails, offrant de belles illustrations, au fil des pages.

Le chaton du Père Noël est une réédition d’un bel album jeunesse, des éditions Gründ. Une histoire pleine de magie de Noël, de tendresse et d’humour, pour un chaton maladroit qui va vivre une tournée des plus surprenantes !