Tu mourras moins bête – In moustachum veritas

In moustachoum veritas est le sixième tome de la série Tu mourras moins bête, de Marion Montaigne, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2024. Une bande dessinée, de la collection Humour de rire, qui vient offrir des réponses scientifiques aux questions que l’on ne se pose pas, toujours avec humour !

Une lettre vient demander au professeur quelques explications autour du T-Rex. En effet, il s’avère que l’homme sait envoyer des fusées, ou encore maîtriser la fission nucléaire, mais ne sait pas pourquoi le T-Rex avait de si petits bras ! Il s’avère que tout le monde connaît le fameux dinosaure sous les traits d’un gros reptile nudiste très énervé qui, selon les films, casse des voitures, détruit des maisons, hurle sa rage… D’après le paléo-conseiller du film Jurassic World, le T-Rex est un monstre de 13m qui pèse 5 tonnes. Il possède d’énormes dents, un duvet ressemblant à des poils et bien évidemment des petits bras minuscules de 90cm environ. Sans se moquer, et en gardant les proportions, c’est comme si un homme d’1m80 avait des bras de 13 cm ! Depuis la découverte, les paléontologues ont émis plusieurs hypothèses : des crochets pectoraux ; des bras pour faire des signaux…

Dans cette nouvelle bande dessinée, Marion Montaigne revient avec son inimitable Professeur Moustache pour une nouvelle dose de vulgarisation scientifique hilarante et accessible. Une fois encore, des concepts complexes sont expliqués avec un humour décalé, répondant à des questions qu’on ne se serait même pas posées. De la biologie des bébés aux mystères des dinosaures, en passant par des anecdotes improbables sur l’espace ou des réflexions absurdes mais justes sur notre quotidien, ce tome réussit à mélanger rigueur scientifique et comédie déjantée. Certains chapitres font éclater de rire, tandis que d’autres fascinent par leur capacité à rendre accessible l’inaccessible. Les dessins volontairement brouillons regorgent de petits détails savoureux qui appuient les propos avec une ironie mordante. Que ce soit un tyrannosaure au regard perplexe ou une frise chronologique marquée par Michel Sardou à l’Olympia, chaque illustration complète avec brio les textes truffés de métaphores visuelles et d’humour.

In moustachum veritas est le sixième tome de la série humoristique de vulgarisation scientifique Tu mourras moins bête, des éditions Delcourt. Un album plein d’humour qui démontre les talents de l’autrice, pour transformer des sujets arides en lectures captivantes et surprenantes.