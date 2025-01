Bestia – Tome 1 – BD – Éditions Les humanoïdes Associés

Partagez





Cité de Cécropias… Les habitants subissent régulièrement les attaques d’animaux géants : les Bestia. Pour s’en prémunir, des adolescents sont invités à accepter des missions largement récompensées, pour les annihiler. Jacquie en fait partie : une jeune chasseuse accoutumée à la traque, qui va être aidée par Kevyn, un petit bricoleur, pour affronter La bestia des Cécropias, la plus grande bestiole destructrice depuis plus de douze ans… De quoi sillonner les tréfonds de la Cité et faire de curieuses découvertes sur leur passé…

Premier tome à retrouver aux Éditions Les Humanoïdes Associès, à partir du 02 Janvier 25. (+13)

Le décor de Bestia :

Les rues d’une cité…

Une voix susurre doucement le décompte d’un jeu de cache-cache : « Cachée ou pas… J’arrive ! » Dit elle en observant une enfant, campée un peu plus bas, se cachant, recroquevillée sur elle-même.

Jacquie se réveille. Elle s’est assoupie un petit moment, perchée sur le rebord d’un immeuble à l’abandon. Mais, déjà, son bracelet traqueur lui notifie un signal !!

La traque commence. Un bestia de la forme d’un sanglier grogne un peu plus bas, dans la rue. La chasseuse reste discrète pour approcher sa proie, jusqu’à ce qu’elle saute par inadvertance, sur une plaque de ferraille. Le bruit résonne, la proie se carapate. Une course-poursuite s’enchaîne entre les toits et la rue. La proie finalement coincée dans un cul-de-sac se retourne sur son poursuivant.

La chasseuse paraît minuscule devant l’animal qui fait au moins dix fois sa taille. Elle bande son arc. Dans un dernier effort, la bête lui fonce dessus. Mais trop tard. Le sang colore le sol pendant que Jacquie reçoit une notification de « Mission de Cat. C. accomplie « !! Son scan est déjà à la recherche de la prochaine.

Et c’est dans la Cité de Cécropias que ses pas vont la mener droit sur Kevyn, lorsqu’elle va les sauver, lui et son père, d’une attaque d’un bestia de renom : un catégorie A. La bestia des Cécropias …

Le point sur la BD :

Un premier tome super engageant pour un récit intrigant aux Éditions Les Humanoïdes Associés !! Corc alias Lucas Corcuera nous présente sa première série : Bestia. Ce serait dommage de ne pas la découvrir : tout d’abord, car cet auteur est originaire du Sud Ouest (>> oui je suis chauvine !!) et sort d’une école d’architecture, ce qui vous laisse imaginer la qualité des décors de sa BD.

Ensuite, parce que son style graphique hybride, mi-franco/belge, mi-manga est particulièrement attrayant sur cette première oeuvre !! (Je vous laisse aller visiter sa page, où il nous montre les capacités de sa créativité singulière, avec une autre facette de son art !)

Et que dire de cet univers mêlant aventure/amitié/kaijū/traque et mystères. Et de ces planches pleines pages qui vous laissent sans voix !

C’est d’une originalité captivante : un flot de références geek, une petite ambiance punk, et des personnages haut en couleurs ! L’auteur imagine tous les détails de son univers jusqu’à nous pondre des planches intermédiaires, type encyclopédie : la configuration des quartiers, les équipements du chasseur… On est dans sa tête, plongés dans cette jungle urbaine, confrontés aux seuls animaux présents : des monstres sauvages et destructeurs.

C’est génial, on bouffe le récit en deux-deux avec ces dialogues un brin loufoques. Ce duo de protagonistes principaux est à la fois grave et drôle. Une caste inconnue qui semble superviser ce monde. D’étranges et bien sombres visions oniriques. Et ces bestioles sorties d’une faille de la Cité. Que de mystères !

La conclusion :

Un anti-héros, pas très courageux, qualifié de « chouineur » mais ingénieur mécanique surdoué ! Et cette héroïne, « traçaire » professionnelle, bien déterminée à annihiler sa proie. Le tout entouré d’obscurité et de secrets, qu’on ne demande qu’à découvrir dans le second tome qui paraîtra en Juin !!! Bestia aux Éditions Les Humanoïdes associés, ça sort le 02 janvier 25 et ça promet un début de d’année rythmé et fun !! (et un début de carrière fulgurant pour l’auteur !)



PS: désolée, mais après Birdking, mon coup de cœur 2024, vous allez m’entendre parler de « Bestia » premier coup de cœur 2025 !!!