Donjon Parade – Les tomes 7 et 8

Les tomes 7 et 8, intitulés Le sirop des costauds et L’hostellerie des impôts, de la série Donjon Parade, sont parus simultanément, ce mois de janvier 2025, aux éditions Delcourt. Des bandes dessinées de Joann Sfar, Lewis Trondheim, Tébo et Erwann Surcouf, qui offrent des aventures loufoques à découvrir…

Dans le cadre de la convention collection du Donjon, tous les employés, même les mieux notés, doivent effectuer des gardes dans les salles du trésor. C’est au tour de Marvin, qui s’ennuie drôlement. Il trouve cela fastidieux, car il n’a rien à faire. En effet, la plupart des intrus se font massacrer avant d’arriver là où Marvin travaille. Il passe ses journées à dormir, s’ennuyer, compter ses doigts de pied, car il sait compter ! Alors qu’il prend un livre, même s’il ne sait pas lire, un intrus arrive et le fait sursauter ! L’étranger annonce qu’il vient dérober le trésor que Marvin garde. Il lui demande de lui donner le trésor, sinon il sera dans l’obligation de le brutaliser. L’intrus est plus petit que Marvin et semble plus fragile. Marvin éclate de rire ! L’intrus boit dans sa gourde, avant de frapper violemment Marvin qui se retrouve propulsé…

A la comptabilité, Kadmion fait du charme à sa comptable. Mais il est appelé par le gardien. Il doit quitter sa belle, mais ne cesse de lui dire de doux mots. Il l’enferme à clé, avant de partir, car il ne peut pas laisser la salle des comptes ouverte aux quatre vents. Le gardien continue de l’appeler, il s’impatiente ! Kadmion grimpe les escaliers et arrive bientôt au bureau du gardien. Il le présente rapidement à trois personnes, avant de lui demander si le donjon doit payer des impôts. Kadmion semble surpris, et réplique : pourquoi et à qui ! L’une des personnes rétorque que les impôts à payer sont pour les pourvoyeurs exécutaires, bien évidemment. Un deuxième ajoute que sans ces impôts, aucun socle législatif ne maintiendrait l’équilibre dans Terra Amata. Le gardien affirme qu’il s’en fout complètement. Les pourvoyeurs aimeraient bien que le gardien pense au bien commun…

Voici donc deux nouveaux tomes de Donjon Parade ! Deux aventures pour Herbert et Marvin, pleine d’humour et de rebondissements, à l’époque heureuse des débuts du Zénith. Les deux bandes dessinées offrent des aventures et intrigues différentes et très plaisantes. La première offre son lot de bastons, avec des aventuriers dopés au sirop des costauds ! Tout le monde se trouve brutalisé dans cet album, qui suggère aussi une belle amitié. Dans le deuxième album l’amour est au rendez-vous, ou plutôt la manipulation. Une aventure qui va mener les héros loin de leur donjon… Les récits sont plaisants et faciles à lire, entre escroquerie, bagarre, amour, manipulation, aventure, amitié et humour ! L’univers loufoque plaît toujours et avec deux nouvelles aventures les fans, comme les nouveaux lecteurs, seront ravis de retrouver Herbert et Marvin. Le graphisme change un peu d’un album à l’autre, mais reste dynamique et coloré.

Le sirop des costauds et L’hostellerie des impôts sont deux nouveaux tomes de la série loufoque Donjon Parade, des éditions Delcourt. Deux nouvelles aventures improbables et déjantées, pour Marvin et Herbert, qui vont devoir accomplir de périlleuses enquêtes et missions !

