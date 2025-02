AC/DC – Stade de France le 9 août 2025

Partagez





AC/DC en concert – Ouverture de la billetterie le 10 février à 10h. Le légendaire groupe australien a annoncé son retour en Europe pour l’été 2025. La tournée « POWER UP » s’apprête à reprendre, promettant des concerts mémorables. À vos shorts, prêts ? Réservez !

La Tournée « POWER UP » : Un Succès Mondial

La tournée « POWER UP » a été un véritable triomphe l’année dernière, classée n°1 dans 21 pays. Après avoir enflammé l’Europe et les États-Unis, le groupe revient avec une série de concerts prévus sur 12 dates dans 10 pays du vieux continent. Les billets pour le concert au Stade de France à Paris, seront en vente dès le 10 février 2025 à 10 heures.

Prévente

AC/DC : 50 Ans de Rock et d’Histoire

Formé en 1973 à Sydney, en Australie, AC/DC est l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock. Avec plus de 200 millions d’albums vendus, dont 50 millions pour « Back In Black », le disque le plus vendu au monde par un groupe, AC/DC continue de séduire de nouveaux fans. Pour célébrer ses 50 ans, le groupe composé d’Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug et Chris Chaney, s’apprête à offrir un spectacle inoubliable à ses admirateurs.

DATES 2025 TOURNÉE EUROPÉENNE

26 juin – Prague, République Tchèque, Airport Letnany 30 juin – Berlin, Allemagne, Olympiastadion 4 juillet – Varsovie, Pologne, PGE Narodowy 8 juillet – Düsseldorf, Allemagne, OPEN AIR PARK DÜSSELDORF 12 juillet – Madrid, Espagne, Metropolitano Stadium

20 juillet – Imola, Italy, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari 24 juillet – Tallinn, Estonie, Song Festival Grounds 28 juillet – Göteborg, Suède, Ullevi 5 août – Oslo, Norvège, Bjerke Racecourse 9 août – Paris, France, Stade De France 17 août -Karlsruhe, Allemagne, Messe Karlsruhe / Peter – Gross – Bau Real 21 août – Édimbourg, Grande-Bretagne, Murrayfield Stadium

Réserver

