Starmusical, le spectacle « Bonne Humeur » pour tous les fans de comédies musicales et les autres. Cinq décennies d’incontournables en un seul show les 13, 14 et 15 février aux Folies Bergère, une expérience unique à ne pas manquer ! Découvrez les dates de la tournée 2025.

Une Célébration de 50 Ans de Magie Musicale

Sur scène, 15 chanteurs originaux captivent le public en réinterprétant les chansons qui ont marqué l’histoire de la comédie musicale, depuis « Hair » jusqu’à « Mamma Mia », en passant par des classiques tels que « Starmania », « Notre Dame de Paris », « Mozart l’Opéra Rock », et « Priscilla Folle du Désert ».

Un Talentueux Collège de Créateurs

Sous la direction de Claude Cyndecki et Lucy Lee, à qui l’on doit des succès tels que Stars 80 et Priscilla Folle du Désert, Starmusical ressuscite les moments les plus mémorables de ces cinquante dernières années de spectacle vivant.

STARMUSICAL avec des Stars Musicales

Dirigé par David Alexis, Starmusical rassemble une constellation de talents incluant Florent Mothe, Louis Delort, Dominique Magloire, David Alexis, Sophie Delmas et bien d’autres. Ces artistes renommés prêtent leur voix aux tubes intemporels des grandes comédies musicales.

Une Harmonie Orchestrale Envoûtante

Sous la baguette d’Eric Melville, l’orchestre donne vie aux partitions emblématiques, ajoutant une dimension magistrale à l’ensemble. La chorégraphe Delphine Attal anime la scène avec une troupe de danseurs d’une énergie débordante.

En un moment d’émotion suspendue, les voix de Starmusical rendent un vibrant hommage à Jacques Demy et Michel Legrand, icônes légendaires de la comédie musicale française. Ce spectacle inoubliable promet un voyage musical à travers toute la France !

Dates de la Tournée 2025

du 13 au 15 février 2025 – Paris, Les Folies Bergère

21 février 2025 – Chateauroux, MACH 36

22 février 2025 – Caen, Zénith de Caen

23 février 2025 – St Herblain, Zénith Nantes Métropole

1 mars 2025 – Lyon, Halle Tony Garnier

2 mars 2025 – St Etienne, Zénith – St Etienne

7 mars 2025 – Dijon, Zénith de Dijon

8 mars 2025 – Maxeville, Zénith de Nancy

9 mars 2025 – Amneville les Thermes, Galaxie

12 mars 2025 – Marseille, Le Dôme

13 mars 2025 – Nice, Palais Nikaïa

11 avril 2025 – Le Mans, Antares – Le Mans

12 avril 2025 – Le Grand-Quevilly, Zénith de Rouen

20 mars 2025 – Limoges, Zénith Limoges Métropole

21 mars 2025 – Niort, L’Acclameur

23 mars 2025 – Bordeaux, Arkea Arena

28 mars 2025 – Clermont-Ferrand, Zenith

30 mars 2025 – Montpellier, Zenith

4 avril 2025 – Amiens, Zenith

6 avril 2025 – Lille, Zenith de Lille

10 avril 2025 – Poitiers, Arena Futuroscope

27 avril 2025 – Rennes, Le Liberté – Rennes

28 mars 2025 – Cournon d’Auvergne, Zénith d’Auvergne

26 avril 2025 – Angers, Amphitea

20 Avril 2025 – Toulouse, Zenith Toulouse Metropole

25 Avril 2025 – Orléans, Zénith d’Orléans

