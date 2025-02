Si la Résistance m’était contée – Ed. Larousse

Si la Résistance m’était contée est un documentaire de la collection Secrets d’histoire junior, des éditions Larousse, à paraître ce mois de février 2025. Un documentaire pour les jeunes lecteurs entre 8 et 11 ans, sur l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement la Résistance.

Le livre débute avec un sommaire très complet et illustré. C’est avec une chronologie que la découverte se fait, permettant des repères dans le temps, précieux pour les enfants. Ainsi, il se trouve que le 30 janvier 1933, dans une Allemagne en pleine crise économique, Adolf Hitler, chef du parti nazi, prend la tête du gouvernement. Il devient le chancelier de l’état allemand. Le 23 octobre 1936, l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste se rapprochent. Les deux dirigeants, Adolf Hitler et Benito Mussolini, signent un traité d’amitié : l’Axe Rome-Berlin. Le 14 mars 1938 le Reich envahit et annexe l’Autriche, qui fera partie de l’état allemand.

C’est un documentaire captivant pour les 8-11 ans qui est à découvrir, idéal pour mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale. Grâce à de nombreuses illustrations et un récit vivant, cet ouvrage dévoile le quotidien des Résistants, leurs missions secrètes et les dangers affrontés. Chaque page transporte au cœur de cette époque troublée, rendant l’histoire accessible et passionnante. Anecdotes, portraits et événements marquants rythment la lecture, offrant une immersion unique. Les jeunes lecteurs vont aussi découvrir quelques grands noms, comme Charles de Gaulle, Jean Moulin, Lucie et Raymond Aubrac, Germaine Tillion… Le passé prend vie et révèle le courage de ces héros ordinaires. Un livre enrichissant pour éveiller la curiosité et transmettre la mémoire aux jeunes générations.

Si la Résistance m’était contée est un beau documentaire jeunesse, de la collection Secrets d’histoire junior, des éditions Larousse. Un ouvrage riche en photographies et documents et plutôt bien découpé. Il permet ainsi aux enfants de mieux comprendre et s’immerger dans cette partie de l’histoire.

