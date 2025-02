Serial Killer : The Exhibition – Une Plongée Inédite dans l’Univers des Tueurs en Série

Partagez





Serial Killer : The Exhibition débarque à Paris – Après Londres et Milan, venez vivre un voyage inoubliable dans l’esprit des tueurs en série dès le 21 Février aux Galeries Montparnasse et plongez dans l’univers des criminels les plus redoutables de l’histoire.

Cette exposition unique propose une immersion exceptionnelle dans l’univers des criminels les plus redoutables de l’histoire. Avec une approche scientifique et historique, les visiteurs sont invités à explorer les méandres des esprits criminels, à distinguer le vrai du faux et à découvrir les techniques d’enquête qui ont permis d’arrêter ces meurtriers insaisissables.

Des Artefacts Authentiques pour une Expérience Proche de la Réalité

Parmi les profils marquants de l’exposition figurent Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, John Wayne Gacy, Ed Gein, Jack l’Éventreur, Michel Fourniret et Guy Georges. Plus de 1 000 objets authentiques, réunis dans une même collection, permettront aux visiteurs d’approcher de près la réalité de ces crimes. Lunettes originales de Jeffrey Dahmer, kit médical de Marcel Petiot, lettres manuscrites de Ted Bundy, photos de scènes de crime de John Wayne Gacy, et gravures glaçantes de Richard Ramirez, autant d’artefacts exclusifs qui racontent l’histoire de ces criminels.

Une Section Spéciale sur les Tueurs en Série Français

Les crimes en série fascinent et troublent profondément la société. Si certains des tueurs en série les plus notoires sont d’origine américaine, la France a également été marquée par des affaires terrifiantes. Serial Killer : The Exhibition consacre une section spéciale aux tueurs en série français. Cette partie explore leurs crimes et l’impact qu’ils ont eu sur la justice, les médias et la mémoire collective, offrant une perspective unique sur ce phénomène en France.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Exposition à partir du 21 février 2025, du mercredi au dimanche de 10h00 à 19h00 (dernière entrée à 18h00)