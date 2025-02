Sur les traces des archéologues – Éditions Steinkis

Partagez





C’est parti pour un voyage passionnant de l’Arabie Saoudite au Kazakhstan, sur les traces des archéologues… Ha, mais non ?!!! Sur les traces des énigmatiques « desert kites », des méga structures dont l’usage mystérieux va devoir être discuté…

One shot « autobiographique » qui nous entraîne dans une recherche active, en suivant plusieurs corps de métier du milieu de l’archéologie, et leurs différentes suppositions sur ces « desert kites » !!

Une immersion grisante dans l’archéologie contemporaine à retrouver depuis le 16 janvier 25 aux Éditions Steinkis.

(+14)

Le décor :

1930 – Un vieux coucou et son pilote…

Antoine Poidelard, archéologue, n’en revient pas !! En survolant le désert et les steppes, il constate qu’au sol, une étrange structure en forme de cerf-volant se dessine plus bas. Son intérêt se focalise sur cette découverte. Lui qui est un missionnaire jésuite, explorateur et aviateur, mais surtout, pionnier de l’archéologie aérienne !!!!

C’est la trouvaille de l’année… De retour au sol, les estimations commencent à fuser : des murs qui font plus d’un kilomètre de long. Une forme géométrique non-naturelle. Les Anglais ont déjà surnommé ces structures des « desert kites ». Mais, à quoi cela servait-il ?? Et qui aurait pu les construire ?

Des indigènes ralliés à Rome ? Des locaux pour protéger leur bétail des pillards venus de l’Est ?

Mais Antoine Poidelard est déjà sur un projet, et ces constructions trop peu élaborées ne l’intéressent pas plus à cette époque.

Il faudra attendre 2007, lorsqu’un groupe de chercheurs aux spécialités différentes, prospectant dans les steppes de Syrie Centrale, étudiant un autre projet, pour relancer la question.

C’est le début d’une vaste recherche dans plusieurs pays, et de nombreuses questions pour enfin prouver la datation, et l’utilité de ces mégas structures…

Le point sur la BD :

Séverine Laliberté nous partage son expérience en tant qu’ archéologue au CNRS. « Sur les traces des archéologues » devient presque une autobiographie de ses recherches avec ses compagnons d’aventures ! On découvre un « arc-en-ciel » de métiers, tout autour de cette discipline qu’est l’étude scientifique des vestiges et populations anciennes. On suit la petite troupe au cours de ses recherches, par monts et par vaux, subissant les aléas politiques, sociaux… Et on s’aperçoit de tout ce qui doit être entrepris et surtout, du temps passé à essayer de recoller les morceaux et retrouver le fil conducteur… Pour enfin trouver une conclusion ! Cela n’étonne pas que nous, les lecteurs, mais aussi la scénariste, qui pose sa petite dose d’humour sur chacune des pages. Dont le fait que la BD se termine, et que l’évolution de ses recherches est déjà presque obsolète !!!

Ce brin d’humour est également présent grâce aux illustrations caricaturales de Nicola Gobbi, fervent associé de ce genre de BD, adaptées aux plus jeunes comme aux plus vieux !!! Toujours une narration et des échanges scientifiques passionnants comme les titres Géopolitique /Tropiques toxiques/ Les héros de l’étoffe (en duo avec Severine Laliberté) … Publiés également chez Steinkis, dont on a déjà parlé par ici, car on est avide de savoir !!!

La conclusion :

Une œuvre ludique, captivante, et entraînante, avec cette immersion dans les recherches et découvertes sur ces desert kites. Et ces travailleurs du passé qui nous partagent leur passion !!! Sur les traces des archéologues aux Éditions Steinkis nous apporte le savoir et la curiosité sur ce que sont les métiers autour de l’archéologie. Tout en nous enthousiasmant de tout ce savoir et de ces étapes d’enquêtes sur le terrain !! Le lecteur devient un Indiana Jones de l’humanité !!!