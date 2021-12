Dooweet : L’art et le savoir-faire dans la promotion

Face à la diversité des genres et à la variété des musiques, promouvoir un artiste et ses divers produits reste un impératif auquel on ne peut se départir. Et quoi de mieux dans ce cas que de s’attacher les services de professionnels avérés et aguerris. Capables de défendre avec passion et conviction, un projet culturel.

Dooweet vous propose tout à la fois des services de marketing, relations de presse et attachés de presses. Et ceci, non seulement dans le domaine de la musique, mais aussi à l’ensemble des acteurs culturels désireux d’améliorer leur image et de porter aux nues leur label. Et nous ne nous contentons pas uniquement de vos relations publiques, nous sommes aussi votre conseil et pouvons vous guider pour vous permettre de vous améliorer. Nous pouvons même vous orienter vers la documentation idéale pour booster votre talent et vous permettre de vous hisser vers les sommets, à l’instar de : un livre de promotion musicale à destination des musiciens amateurs Dooweet, c’est aussi un outil de suivi des campagnes de Relations de Presse, aussi bien pour les attachés de presses que pour nos différents clients qui peuvent suivre en temps réel la revue de presse, les retours de journalistes et les résultats obtenus pour leur campagne. C’est bien un élément inédit et qui est propre à Dooweet : un logiciel de gestion et suivi des résultats de campagnes de Relations Presse dénommé Intraweet. Un élément qui vous permet à tout instant de mesurer votre avancée promotionnelle. Nous sommes aussi la première agence de publicité en France à accepter les paiements en crypto-monnaies, ceci pour donner plus de souplesse à vos paiements. Car notre leitmotiv est bien que « tout artiste a le droit de réussir sa campagne promotionnelle, quels que soient son expérience et son budget… et sa situation géographique ! »