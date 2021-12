Comment fusionner des fichiers audio facilement

Si vous avez cherché un moyen simple de fusionner des fichiers audio en un seul, nous vous recommandons un logiciel professionnel – Vidmore Convertisseur Vidéo.

Vidmore Convertisseur Vidéo est un programme professionnel et multifonctionnel disponible sur Windows et macOS et lancé par Vidmore Studio. Il s’agit d’un logiciel complet et très simple d’utilisation qui contient de multiples fonctions utiles au traitement de vos vidéos.

Pourquoi choisir Vidmore Convertisseur Vidéo ?

Vidmore Convertisseur Vidéo dispose de nombreuses fonctions très intéressantes ! C’est pourquoi nous recommandons fortement ce programme. Nous listons ici les fonctions principales de Vidmore Convertisseur Vidéo.

Convertir les fichiers vidéo et audio

La fonction de conversion permet les utilisateurs de convertir les fichiers vidéo et audio. Ce logiciel prend en charger un grand nombre de formats comme MP4, AVI, WMV, FLV, MOV, MKV, VOB, TS, M4V, GIF, etc. Il peut conserver la qualité d’origine de vos vidéos, y compris celles en HD 1080p et 4K Ultra HD. D’ailleurs, il offre une conversion de vitesse 50X plus rapide avec la technologie d’accélération. Donc, c’est très facile de convertir les fichiers vidéo et audio d’un format en un autre format facilement en utilisant Vidmore Convertisseur Vidéo.

Faire montage les fichiers vidéo et audio

La fonction de montage vidéo et audio permet d’éditer les fichiers vidéo et audio. Par exemple faire pivoter une vidéo, recadrer une vidéo, ajuster l’effet vidéo, ajouter les sous-titres dans une vidéo, augmenter le volume d’une vidéo, ajouter le filigrane à une vidéo, etc. Les fonctions d’édition peuvent vous aider à personnaliser vos vidéos simplement.

Créer une vidéo MV

La fonction MV fournit divers thèmes intéressants pour une vidéo, comme le thème New Year, le thème Christmas Time, le thème Autumn, le thème Best Wishes, le thème Wedding, le thème Holiday, etc. Si vous souhaitez que vos vidéos soient plus personnalisées à différentes occasions ou à différents festivals, cette fonctionnalité est votre meilleur choix.

Faire le collage vidéo

La fonction de collage permet de combiner et assembler vos vidéos dans des souvenirs impressionnants. Il fournit divers modèles pour faire le collage vidéo, vous pouvez aussi ajuster le filtre vidéo et ajouter le musique de fond en même temps.

Boîte à outils

Les autres outils intégrés dans Vidmore Convertisseur Vidéo peuvent répondre à vos autres besoins.

Par exemple, l’outil Compresseur Vidéo permet de compresser une vidéo MKV, MOV, MP4, FLV, AVI, etc.

L’outil Créateur GIF permet de créer un GIF à partir d’une vidéo ou des images PNG et JPG.

L’outil Créateur 3D permet de créer une vidéo 3D personnalisée à partir de 2D.

VIdeo Enhancer permet d’améliorer la résolution, optimiser la luminosité et le contraste, supprimer les bruits numériques et réduire le tremblement vidéo.

Éditeur Métadonnées Média permet de modifier les métadonnées comme Titre, Artiste, Album, Année, Genre, Piste, Compositeur, Commentaire et Couverture des fichiers MP4, M4A, M4R, etc.

Comment fusionner des fichiers audio avec Vidmore Convertisseur Vidéo

Voyons maintenant comment fusionner des fichiers audio avec Vidmore Convertisseur Vidéo. Selon les étapes ci-dessous, vous pouvez fusionner vos fichiers audio MP3, OGG, FLAC, WAV, M4A, M4B, M4R, etc.

Étape 1. Lancer Vidmore Convertisseur Vidéo

Téléchargez et installez Vidmore Convertisseur Vidéo sur votre ordinateur selon votre système d’exploitation, puis lancez ce programme.

Étape 2. Charger les fichiers audio

Dans l’interface principale, cliquez sur « Ajouter Fichier(s) » pour charger les fichiers audio que vous souhaitez fusionner en un seul. Vous pouvez également faire glisser des fichiers à convertir dans le programme.

Étape 3. Définir le format de sortie

Avant de fusionner les fichiers audio en un seul fichier, vous pouvez sélectionner le format de sortie souhaité par dérouler le menu « Convertir tout en ».

Étape 4. Couper les fichiers audio

Si votre fichier audio est très longue et vous voulez supprimer les parties inutiles, cliquez sur l’icône Couper en forme de ciseaux pour couper un fichier audio.

Étape 5. Définir le dossier d’exportation

Dans la case Enregistrer en bas de la fenêtre, cliquez sur l’icône de triangle pour définir le dossier de sortie.

Étape 6. Fusionner des fichiers audio

Enfin, cochez la case « Fusionner en un seul fichier » à l’angle inférieur droit de la fenêtre. Puis cliquez sur « Convertir Tout » pour fusionner les fichiers audio. Les fichiers audio seront fusionnés et exportés dans le dossier d’exportation indiqué.

Suivez les mêmes étapes, vous pouvez également fusionner les fichiers vidéo, comme fusionner les fichiers MP4, AVI, MOV, MKV, FLV, TS, etc.

Conclusion

Voici comment fusionner des fichiers audio avec Vidmore Convertisseur Vidéo, vous pouvez le télécharger et installer pour un essai.

Si vous avez testé Vidmore Convertisseur Vidéo, qu’en avez-vous pensé ? J’attends votre avis en commentaire.