Edwart Chocolatier – Une collection de Noël à croquer 

Au même titre que l’année dernière, nous avons eu un coup de cœur pour la collection de Noël signée Edwart Chocolatier. Car en plus de proposer des chocolats aux goûts uniques, Edwin Yansané s’est entouré de la tatoueuse Lady Tornade qui nous offre sa propre vision des fêtes de fin d’année, autour d’illustrations fun et décalées, on adore !

Edwart : Des saveurs, encore des saveurs

Edwart Chocolatier déborde d’imagination, à tel point que les chocolats qu’il propose sont exceptionnels en bouche. En partie grâce aux saveurs inédites qui se mélangent au chocolat, créant ainsi des recettes audacieuses, parfois même intrigantes. Pas surprenant donc qu’Edwin Yansané ait eu envie de collaborer avec Lady Tornade pour illustrer sa collection de Noël avec une touche de folie.

Les aventures de Casse-Noisette revisitées par Lady Tornade

L’univers de la collection de Noël Edwart Chocolatier est incroyable cette année. Lady Tornade nous offre une version revisitée des aventures de Casse-Noisette tout en couleurs, pleine de pep’s. Elle se compose du calendrier de l’Avent 2022, deux coffrets de Noël (25 ou 49 chocolats) ainsi que deux coffrets Sapin Chocolat noir et Chocolat au lait.

Un calendrier de l’Avent haut en couleur

Le calendrier de l’Avent 2022 est superbe esthétiquement. On retrouve un Casse-Noisette au centre qui semble pressé de jouer avec ses jouets de Noël. L’ambiance est plus que colorée, avec cette guirlande lumineuse qui se mélange à merveille au décor bleu foncé. Sans oublier ce train gourmand recouvert de chocolat fondu, ainsi que la marque Edwart Chocolatier qui ressort si bien, que l’on pourrait croire qu’il s’agit d’une enseigne lumineuse. Son contenu ? Des chocolats bien sûr, mais pas n’importe lesquels ! Des chocolats Grands Crus, autour de pralinés, de ganaches, d’orangettes, de noisettes et amandes enrobées, de grignotines… En bref, du bon, du très bon !

LE coffret à offrir pour Noël

S’il ne fallait retenir qu’un coffret à offrir pour Noël, ce serait celui composé de 25 ou 49 chocolats qui pour le coup est surprenant. Chaque chocolat dégusté nous embarque complètement ailleurs, à tel point qu’il n’est pas toujours facile d’identifier les ingrédients, saveurs à l’intérieur. Cette année encore, le chocolatier propose deux bonbons éphémères :

« Beau Sapin » : ganache infusée au cône de sapin sauvage relevée d’un miel de sapin et enrobée d’un chocolat Grand Cru de Madagascar 43%

« Levantine » : un praliné qui invite au voyage en alliant avec subtilité les amandes aux épices zaatar et au chocolat de Tanzanie 68%

Vous comprenez donc pourquoi on parle d’audace lorsqu’il s’agit de déguster un chocolat Edwart. Les recettes qui accompagnent ces deux inédits sont toutes plus surprenantes les unes que les autres. Ganaches ou encore pralinés enrobées de Chocolats Grands Crus de Tanzanie au goût incroyable. L’univers quant à lui est toujours aussi fun, avec ce Casse-Noisette qui donne directement le sourire, entouré de décorations sur le thème des fêtes de fin d’année.

Les coffrets « Sapin » sont magnifiques. L’illustration de Lady Tornade nous ramène directement en enfance, avec ce train coloré, les cubes alphabet et ce joli sapin décoré. À l’intérieur, un sapin en chocolat noir ou au lait orné de pistache et de framboise. Il est accompagné de croustibilles et de noisettes enrobées. Superbe !

N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne pour découvrir les autres créations proposées par le chocolatier. Vous allez vous régaler !