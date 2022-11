Grand Est, une mission photographique

Début 2016, l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine fusionnaient pour créer la Région Grand Est. Consciente du tournant historique dans lequel s’engageaient tous les Alsaciens, Champardennais et Lorrains, la toute nouvelle Collectivité régionale décidait alors de lancer une mission photographique. Cette initiative inédite se donnait pour objectif de représenter un territoire à un moment donné, à travers des images aussi bien documentaires qu’artistiques, de donner à voir et matière à réfléchir pour répondre aux grands questionnements et peut-être mieux comprendre certains enjeux de la territorialisation.

Cette mission, cinq photographes l’ont relevée en sillonnant le Grand Est une année durant, de septembre 2019 à décembre 2020. Sélectionnés par un jury de spécialistes, ils sont partis à la rencontre des habitants, des lieux, des infrastructures, ont pris des chemins de traverses, sont sortis des sentiers battus pour nous donner à voir leur propre représentation du Grand Est. Au terme de leur aventure chaque artiste a livré un corpus d’œuvres. Chacun a choisi et traité son approche par l’image en toute liberté et en symbiose avec son expérience sur le terrain et ses rencontres, Emprunts de poésie, de réalisme, de sensibilité, leurs clichés offrent une vision riche et multiple de la région.

Leurs images questionnent sur ce territoire qu’est le Grand Est : comment le comprendre? De qui, de quoi se compose-t-il ? En quoi consiste-t-il ? Comment se manifeste-t-il ? Quelle est son identité ? Autant d’interrogations que ces photographies invitent à explorer en proposant une pluralité de réponses libres d’interprétation…

A travers son patrimoine, ses institutions culturelles, ses centres de formation, ses lieux de diffusion, ses festivals, ses compagnies et ses nombreux artistes, le Grand Est fait preuve d’une vitalité culturelle qui contribue pleinement au rayonnement et à l’attractivité de ses territoires. Avec la mission photographique, la Région Grand Est a souhaité dépasser les représentations territoriales habituelles (photos aériennes, cartes, etc), en y apportant une approche plus humaine et plus personnelle. Ainsi, en faisant appel à des artistes et en y associant des acteurs venus de différents horizons (structures culturelles, partenaires de l’aménagement du territoire et du patrimoine, universitaires, etc), l’objectif de la Région était de voir émerger une vision partagée du paysage et du territoire qui fasse date.

« Grand Est, une mission photographique » sera présentée sous forme d’exposition à la Cité musicale-Metz, Galerie d’Exposition de l’Arsenal. Photographes : Lionel Bayol-Thémines

Beatrix von Conta, Olivia Gay, Bertrand Stofleth,Éric Tabuchi.

