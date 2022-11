Le théâtre Anthéa d’Antibes sous le charme de Charlotte Cardin

Les spectateurs d’Anthéa peuvent se sentir chanceux. En effet, la chanteuse québécoise Charlotte Cardin a choisi le théâtre d’Antibes pour sa première venue dans le sud de la France. Mardi soir, avec sa voix pleine d’émotion, digne des plus grandes chanteuses soul et ses mélodies tantôt envoûtantes, tantôt entraînantes, elle a conquis tous les publics, ceux qui la connaissaient depuis ses débuts et les curieux qui l’entendaient pour la première fois.

En 2021, la France découvrait Phoenix, le premier album de Charlotte Cardin. Une véritable réussite et un beau succès. L’auteur-compositeur-interprète, parlait de sujets intimes, d’amour, de déception, de blessures, dans un mélange de pop, de hip-hop et de soul. C’est en très grande partie les titres de cet album qu’elle a interprétés à Anthéa, accompagnée seulement de deux musiciens (batterie et basse/claviers). Elle a chanté en anglais mais c’est en français, avec un savoureux accent venu du Québec, qu’elle s’est adressée au public, expliquant non sans une certaine émotion, la genèse de certains de ses morceaux.

Vêtue de manière très décontractée (baskets, pantalon et long tee-shirt ample), la chanteuse de 28 ans apparaît à l’aise aussi bien derrière le clavier que lorsqu’elle danse et se déhanche sur des titres entraînants comme ” Romeo ” ou ” Passive Agressive ” et “Meaningless”. Le concert a duré près d’une heure et demie. A aucun moment, on ne s’est lassé : aucune chanson n’est apparue plus faible ou moins réussie que les autres. Sur scène, on la regarde et on l’écoute, captivé. Charlotte Cardin a peu à peu conquis le cœur du public d’Anthéa qui a fini debout, lui réservant une très belle et (très méritée) ovation. C’était sa première venue dans le Sud de la France mais il y a fort à parier qu’on la verra dans les prochains mois dans les festivals. On a déjà hâte !