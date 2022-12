La période de Noël arrive, et avec elle l’envie de cuisiner et pâtisser à l’occasion du repas du réveillon. L’extraordinaire Noël des pâtissiers propose 90 recettes de fête aux airs hivernaux. Autant d’idées pour épater vos invité·e·s !

Je ne sais pas si la période de Noël provoque ça chez vous aussi, mais moi, ça me donne tout de suite envie de cuisiner. Et comme je suis une grande gourmande, ça me donne surtout envie de confectionner des petites pâtisseries pleines d’épices de Noël. Je ressors les emporte pièces en formes de sapins, de bonhommes de neiges, d’étoiles… Et surtout, je déniche les meilleures recettes de pâtisseries. Cette année, j’ai découvert “L’extraordinaire Noël des pâtissiers” de Christophe Felder et Camille Lesecq, paru aux Éditions La Martinière. Autant dire que je suis parée pour le mois qui arrive !

Ce qui vous attend dans ce livre de recettes

L’Extraordinaire Noël des pâtissiers, c’est comme un hiver enneigé ou le renne sur le gâteau : un rêve d’enfant. Rien que la couverture sonne comme une promesse de tous les délices que l’on va y trouver.

Ce livre est un concentré de Noël aux parfums de biscuit et de chocolat chaud – ou de vin chaud aux épices pour les plus gourmands. Christophe Felder et Camille Lesecq sont originaires d’Alsace, une région qui porte Noël particulièrement dans son coeur. En effet, région phare des plus beaux marchés des Noël, le sapin illumine des spécialités envoûtantes.

Dans l’Extraordinaire Noël des pâtissiers, on retrouve justement certaines de ces spécialités, comme le bredele, le pain d’épice, ou encore le stollen. Mais on y retrouve également diverses brioches, bûches, sucreries, desserts glacés, chocolats, boissons, et même de recettes salées.

Au milieu des 90 fiches recettes, on découvre aussi les temps forts de Noël, ses personnages et ses ingrédients magiques, des chants au calendrier de l’Avent, en passant par les traditions régionales. Le recueil parfait pour préparer Noël en toute gourmandise.