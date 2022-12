Calendrier 2023 – Stars du Foot

Stars du Foot est un calendrier mural, pour l’année 2023, paru aux éditions Hugo & Cie, en septembre 2022. Un ouvrage qui invite à côtoyer les stars du football, tout au long de l’année. Des footballeurs du monde entier, parmi les meilleurs, et parmi lesquels on retrouve avec plaisir, quelques joueurs français.

Le calendrier mural, à spirales, s’accroche facilement au mur, avec une attache solide. Il est grand et présente, en plus de la couverture, vingt-quatre clichés de footballeurs professionnels. Ainsi, chaque mois est découpé en deux, pour pouvoir découvrir le plus possible de joueurs de foot. L’année débute avec Vinicius Junior, jeune joueur de l’équipe du Brésil. Le sportif est en pleine action, tentant de rattraper le ballon rond. Sur un côté, les quinze premiers jours de l’année sont à retrouver, simplement et sobrement. Le début des jours et le numéro à suivre, sont notifiés.

Des joueurs internationaux sont à retrouver, dans ce calendrier qui plaira à tous les fans de football. Ils sont nombreux ces footballeurs, qui font rêver. Ils sont sur le terrain, en pleine action, jouant, driblant, recevant ou faisant la passe. Il y a aussi des goals à découvrir ! Chaque demi-mois, un nouveau footballeur est à retrouver, avec ses noms et prénoms. Sur le côté, ou en-dessous, les jours sont indiqués, simplement, afin de se retrouver rapidement. Le calendrier ne dénature pas les photographies agréables à découvrir. Les week-ends sont différenciés des jours de la semaine, ce qui permet également de se retrouver plus facilement. L’action et le sport sont au cœur de cet ouvrage, qui saura plaire.

Stars du Foot est un calendrier 2023, à retrouver aux éditions Hugo & Cie, dans la collection Hugo Image. Un calendrier mural grand format, dans lequel vingt-quatre grands joueurs internationaux sont à retrouver, au fil des mois et de l’année. Un bel ouvrage à déposer au pied du sapin de Noël, pour tous les fans du ballon rond !

Lien Amazon