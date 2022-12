Le Carnaval de Nice fêtera en 2023 ses 150 ans : l’affiche vient d’être dévoilée

En 2023, Notre majesté le Roi du Carnaval fêtera ses 150 ans ! Dans le sillage de cette date anniversaire, c’est plus d’un siècle de création, d’inventivité et d’impertinence que s’apprête à célébrer la Ville de Nice du 10 au 26 Février 2023. Un instant de fête intense incarné par le large sourire du Roi Carnaval, témoignage de la ” mascarade” joyeuse et populaire dont profite chaque année le public, toujours très nombreux. Après le “roi des animaux”, le thème de cette nouvelle édition sera “le roi des trésors du monde”.

Derrière cette bouche grande ouverte et colorée, affleure des traits burlesques, volontairement exacerbés, en écho aux anciennes techniques de fabrication en papier mâché. Se révèle ainsi toute la richesse du patrimoine mondial, symbolisée ici par des monuments emblématiques.

L’ affiche de cette nouvelle édition présage du futur spectacle, dont les chars et les grosses têtes seront encore cette année les meilleurs ambassadeurs.

A noter que la billetterie en ligne du 150e du Carnaval de Nice ouvrira le 12 décembre 2022 : https://www.nicecarnaval.com/carnaval-2023