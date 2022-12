Adidas – Découvrez les écouteurs sans fil réducteur de bruit

Noël approche, alors je me suis dit que c’était le meilleur moment pour vous présenter les écouteurs de sport sans fil signés Adidas. Les Z.N.E 01 Anc True Wireless sont géniaux : confort, son intense et qualitatif avec réduction du bruit ambiant. Soit, parfaits pour la concentration, lors d’un footing, dans les transports en commun ou confortablement installé sur son canapé.



Sport True Wireless Adidas

Les écouteurs sans fil Adidas pensés initialement pour le sport sont confortables dans les oreilles. Et je dois dire que cela a son importance lorsqu’on les porte souvent, ce qui est mon cas dans les transports en commun notamment. Tout cela grâce à cette pièce en caoutchouc qui entoure l’entrée des écouteurs, les oreillettes. Et Adidas est allée encore plus loin, puisque la marque a glissé 3 sortes d’embouts aux tailles différentes, nous permettant de choisir celui avec lequel on se sent le mieux.

Du bruit ? Seulement dans les oreilles !

Une fois les écouteurs placés dans les oreilles, avant même de lancer la musique, on se sent déjà dans notre bulle. Ils ont la particularité d’étouffer les bruits ambiants, de façon à rester focus sur ce que l’on est en train d’écouter : musique, podcast, relaxation ou encore programme sportif. Et franchement, je vous encourage à faire le test de faire claquer vos doigts lorsque vous écoutez la musique. Clairement, on n’entend rien du tout. Ce qui peut avoir de l’intérêt quand on fait un footing par exemple, mais attention de rester prudent parce que cela isole complètement. C’est la première fois que j’utilise des écouteurs aussi performants en termes de réduction du bruit. Et pour ceux qui préfèrent entendre ce qui les entoure notamment dans la rue, il y a un mode dit transparent à activer.

Un design élégant

Côté design, on est sur quelque chose de très sympa, moderne, pas si sportif que cela en fait. Les écouteurs sont élégants, épurés, j’adhère complètement. Quant à la boîte de charge, elle l’est tout autant, sans chichi avec le logo central que l’on connaît bien. Je trouve ça sympa qu’Adidas propose les écouteurs en 3 coloris : noir, gris et indigo. J’ai reçu la couleur indigo avec des écouteurs violets, j’aime beaucoup.

Et le son, ça donne quoi ?

Le son est dingue ! Franchement, ces écouteurs n’ont rien à envier à d’autres marques qui se disent spécialistes dans le domaine. La qualité du son est clairement supérieure, il suffit de mettre une musique à fond dans les oreilles pour écouter toutes les subtilités qu’on peut louper avec du son classique à médiocre.

Un mode d’utilisation simple et rapide

Les écouteurs de sport sans fil Adidas sont relativement faciles à utiliser. Il suffit de mettre le Bluetooth pour qu’ils se mettent à fonctionner, et c’est parti ! Petite particularité, ils sont tactiles. Lorsqu’on appuie une fois dessus, la musique s’arrête et il suffit d’appuyer à nouveau pour qu’elle redémarre. Lorsqu’on retire un des écouteurs, la musique s’arrête également. Un jeu d’enfant !

D’autres infos importantes

Le coffret contient donc les écouteurs, le boîtier de chargement, un câble de charge USB (assez petit, 110 cm), des oreillettes donc (petites, moyennes et grandes) et un guide de démarrage rapide. Les écouteurs sont IPX5, soit étanches et résistants à l’humidité. Ils permettent 4,5 h d’écoute ou 15,5 h avec la boîte. Enfin, pour les plus curieux, Adidas conseille de télécharger leur application Adidas Headphones (iOS & Android) pour vivre les choses encore plus à fond.

Les écouteurs de sport sans fil Adidas m’ont conquise. Je suis agréablement surprise par la fonction anti-bruit qui pour le coup isole complètement, parfait donc dans un bus bondé d’écoliers à 7h du matin. Les sportifs et non sportifs vont les adorer !