Egyptologix – Trois mille ans d’histoire en BD

Egyptologix est un ouvrage de Gabrielle Lavoir et Arnaud Pizzuti, paru en septembre 2024, aux éditions Dunod Graphic. Ce livre propose de découvrir trois mille ans d’histoire en format BD. Il invite à un voyage dans le temps et l’espace pour explorer les mystères entourant les pharaons.



Après un avant-propos et un sommaire, le livre emporte rapidement les lecteurs en ce jour ensoleillé de l’an 525 avant Jésus-Christ. Le pharaon Psammétique règne sur l’Egypte depuis six mois. Il est l’héritier de près de 3 000 années d’histoire, au cours desquelles la vie le long du Nil n’a pas toujours été tranquille. Après plusieurs dynasties, tentatives d’invasions, guerres internes, les Egyptiens ont pu tenir l’unité du pays et faire prospérer leur culture et leur religion. Mais, rien ne dure, une nouvelle menace s’apprête à faire vaciller la destinée du peuple égyptien… Cambyse II, le roi de l’Empire perse, fait déferler ses troupes sur le pays. Il est décrit comme un homme cruel et sanguinaire. Selon la légende, le roi n’aurait pas hésité à attacher des chats vivants aux boucliers de ses soldats. Les Egyptiens ne pouvant se résoudre à blesser les incarnations de Bastet, auraient capitulé sans combattre.

Le livre offre un voyage captivant à travers l’égyptologie et ses grandes découvertes. Les auteurs retracent, de manière chronologique, l’histoire fascinante de l’Égypte antique et de sa redécouverte par les explorateurs occidentaux. Champollion et la pierre de Rosette, Howard Carter et le tombeau de Toutankhamon, ou encore Belzoni et l’égyptomanie prennent vie dans ce récit riche et documenté. Le dessin de Gabrielle Lavoir est précis et expressif. Il illustre avec clarté les explications historiques, soutenues par des schémas et croquis pédagogiques. L’équilibre entre vulgarisation et rigueur scientifique rend l’œuvre accessible à tous. L’humour subtil et la mise en scène dynamique maintiennent l’intérêt du lecteur tout au long de l’ouvrage. La bande dessinée à la fois instructive et divertissante, se voit parfaite pour découvrir ou approfondir l’histoire de cette civilisation fascinante.

Egyptologix – Trois mille ans d’histoire en BD est un documentaire ludique, des éditions Dunod Graphic. Un album captivant et bien mené qui transporte les lecteurs dans un voyage fascinant à travers le temps et l’espace. Il permet de découvrir les mystères des pharaons et de l’Égypte ancienne.

