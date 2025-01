La librairie des livres interdits – Ed. Robert Laffont

La librairie des livres interdits est un roman de Marc Levy, paru aux éditions Robert Laffont, dans la collection Versilio, en novembre 2024. Une comédie brillante et engagée, entre désir de liberté, envie de vengeance et amour naissant, qui donne le goût de lire et d’aimer.

Il se tenait debout, devant la table en bois, pour se servir un verre d’eau. La radio jouait un curieux mélange de rap et de bossa-nova. Cela semblait aussi bâtard que le chat de gouttière qui avait élu domicile dans la courette derrière la librairie. Mitch avait découvert ce chat, à sa sortie de prison, il y a un mois. Le chat avait dû s’installer pendant qu’il purgeait sa peine. Durant ces cinq ans d’absence, une épaisse couche de poussière s’était invitée à l’intérieur, tandis que le félin squattait l’extérieur. Rien n’avait bougé. Le propriétaire, à l’esprit rêveur, en avait conclu que le matou avait veillé sur les lieux et dissuadé les rôdeurs. Aussi, il y avait de quoi s’attacher à lui et le nourrir…

La lecture marquante plonge dans un sujet contemporain brûlant : la censure et la liberté d’expression. Mitch, libraire passionné, sort de cinq années de prison pour avoir enfreint une loi interdisant certains livres. Une réflexion profonde sur la fragilité des libertés, où chaque page interroge sur le pouvoir de la littérature et ses impacts sociétaux. L’histoire mêle habilement suspense, polar et romance, tout en exposant des thématiques universelles. Les personnages, cabossés mais authentiques, captivent et émeuvent. L’écriture fluide de Marc Levy sert une intrigue riche et percutante, laissant un sentiment d’urgence face aux dérives modernes. Un roman puissant, à la fois divertissant et porteur de réflexions essentielles sur la transmission du savoir et la résistance intellectuelle.

La librairie des livres interdits est un roman captivant, des éditions Robert Laffont, qui mêle réflexion sur la censure et la liberté d’expression à une intrigue riche en émotions. Une œuvre engagée et poignante, portée par des personnages authentiques.

