Petites histoires du Père Castor autour du monde est un recueil des éditions Flammarion jeunesse, paru en juin 2024. Un livre qui regroupe 10 contes traditionnels, qui invite au voyage, à la découverte, au partage, pour de doux moments de lecture.

Le premier conte invite à découvrir la Scandinavie, à travers ses forêts, où les arbres sont hauts et fiers. L’été, ils sont peuplés d’oiseaux qui, du haut des branches, font élever leurs chants. Les hivers rudes et froids font s’envoler certains oiseaux vers des pays plus ensoleillés. Une jeune mésange vivait dans l’une de ces forêts du Grand Nord et se préparait à quitter ces paysages. C’était la première fois pour la mésange et elle s’entraînait pour le grand voyage. La veille du départ, il y eut un accident de vol, avec une chouette lapone. La petite mésange tomba au sol, avec une aile brisée.

Avant de retrouver le sommaire, une double page présente les bienfaits de la lecture d’histoires sur les enfants, l’éveil et l’imaginaire. Ensuite, les contes, une dizaine au total, invitent à explorer le monde à travers des récits variés et enrichissants. Chaque histoire, ancrée dans une culture différente, offre une immersion dépaysante, idéale pour ouvrir les esprits. Des index pratiques permettent de retrouver les contes par thèmes, par temps de lecture ou par âge, facilitant ainsi leur sélection selon les besoins. Des conseils avisés accompagnent les adultes pour captiver les enfants lors de la lecture. Ce recueil allie diversité culturelle, pédagogie et plaisir. Il est un outil précieux pour partager des moments de complicité et nourrir la curiosité des jeunes lecteurs. Des illustrations, au graphisme changeant, accompagnent parfaitement les histoires.

Petites histoires du Père Castor autour du monde est un beau recueil de contes, des éditions Flammarion jeunesse. Un livre qui invite à partager de bons moments de lecture, tout en partant à la découverte du monde, et des contes traditionnels de différents pays.

