« ADN-Histoires de familles » au TNN : interview de Linda Blanchet

Depuis le 9 janvier, le Festival TRAJECTOIRES met à l’honneur les récits de vie dans plusieurs lieux culturels des Alpes-Maritimes. Les 6 et 7 février, le Théâtre National de Nice accueillera ADN-Histoires de familles, la dernière création de Linda Blanchet. Après avoir présenté ses précédentes pièces au TNN, elle sera pour la première fois à la salle des Franciscains. Avec ADN-Histoires de familles, Linda Blanchet poursuit son questionnement sur la notion d’identité, en se servant d’un outil scientifique précis : le test ADN. Elle a proposé à quatre comédiens de confronter à la science leurs histoires familiales. Une véritable expérience aussi bien pour les comédiens que pour les spectateurs, invités à suivre au plus près ces histoires grâce à un dispositif scénique bien particulier. Nous avons demandé à Linda Blanchet de nous parler de cette pièce, qui fait incontestablement partie des temps forts de cette édition du festival TRAJECTOIRES.

France Net Infos : ADN-Histoires de familles est dans la lignée de vos pièces précédentes. La notion d’identité est au coeur de toutes vos créations…

Linda Blanchet : Ca me passionne ! Je trouve que l’intime raconte le monde. Le sentiment d’identité, c’est mystérieux et vertigineux. Il y a quelques années, j’avais fait un spectacle qui s’appelait Le voyage de Miriam Frisch ; il abordait un peu notre envie de nous réapproprier notre histoire. Le dispositif était immersif puisque les comédiens et les spectateurs étaient mis autour d’une table et la jauge était réduite. C’était une relation assez particulière entre les comédiens et les spectateurs. Pour ADN-Histoires de familles, j’avais envie de travailler sur la fiction de nos histoires de familles, c’est-à-dire la façon dont on se raconte. Je me suis alors demandée ce qui pourrait mettre en évidence notre sentiment d’identité, ce qui fait qu’on se sent plus proche de telle ou telle histoire qu’on nous a racontée. Le test ADN est à priori une carte d’identité objective et scientifique. J’ai proposé à mes comédiens de faire un test ADN et de comparer ensuite les résultats à leurs histoires de famille. Certains m’ont dit oui, d’autres non. Le processus a débuté en 2022. Ceux qui étaient d’accord ont donc passé leurs tests ADN. J’ai écrit avec une autrice, Faustine Noguès à partir de ce qui a suivi, c’est-à-dire la façon dont ils ont reçu le test et ce que cela a déclenché chez eux. J’avais choisi quatre comédiens très différents les uns des autres : une jeune femme Française depuis le XVIIIe siècle, un Congolais arrivé en France à l’âge de dix ans, une comédienne métisse franco-indonésienne qui attendait beaucoup de ce test, et un comédien qui ne connaissait pas l’histoire de sa mère.

France Net Infos : Il s’agit donc d’une réelle expérience pour les comédiens mais aussi pour les spectateurs…

Linda Blanchet : Pour les comédiens, c’est une expérience parce qu’ils ont toujours très peur avant de commencer ! Le spectacle a deux particularités formelles. La première, c’est que je voulais que, dès le départ, les spectateurs n’aient pas accès à tout ce qui se dit. On leur donne des casques audio. Par groupes, ils vont être amenés à suivre deux des quatre histoires. Dès le départ, il va donc y avoir une scission entre les spectateurs. Le premier quart d’heure est une déambulation dans le théâtre puis comédiens et spectateurs sont réunis sur le plateau. Je voulais que, lorsque les comédiens racontent leurs histoires, chaque spectateur se sente renvoyé à sa propre histoire. L’autre particularité, c’est qu’il y a deux moments où les comédiens proposent aux spectateurs de dire ce qu’ils auraient fait à leurs places. En fonction de leur choix, ils peuvent suivre deux chemins de narration différents. Ca m’importait beaucoup que tout le monde n’ait pas la même information. Dans les histoires de famille, on n’est pas égaux face aux récits.

France Net Infos : L’intime atteint l’universel. Certaines histoires font forcément écho à celles de certains spectateurs…

Linda Blanchet : A la fin de la pièce, il y a toujours des spectateurs qui vont voir les comédiens. On assiste alors à des échanges d’histoires. Après avoir livré notre histoire, on est dépositaire de celle des autres. Dès les répétitions, j’ai senti que les histoires de famille résonnent chez chacun pour des raisons différentes. Moi-même, je me reconnais en chacun des comédiens.

France Net Infos : La quête d’identité est une thématique souvent abordée en littérature. Y-a-t-il des auteurs qui vous ont influencée ?

Linda Blanchet : Je lis beaucoup de philosophie et de sociologie avant de préparer mes spectacles. Le livre de Clément Rosset, Loin de moi, m’a beaucoup accompagnée pour ADN. Il parle justement de ce sentiment d’identité, de la façon dont on se sent être soi.

France Net infos : C’est votre quatrième spectacle sur l’identité. Pensez-vous déjà au prochain ?

Linda Blanchet : Je pense que que je vais faire une pause avec cette démarche d’enquête pour revenir peut-être à la musique. Je vais peut-être faire un spectacle musical. Mais je dis ça aujourd’hui… Qui sait ? Je vais peut-être parler encore de l’identité !

ADN-Histoires de familles, Linda Blanchet-CIE Hanna R, les 6 et 7 février à 20H au Théâtre National de Nice, salle des Franciscains, à 20h. Pour réserver : https://www.tnn.fr/fr/