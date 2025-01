Mousquetaires fantastiques – La fontaine du fabuliste

La fontaine du fabuliste est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Delcourt, intitulée Mousquetaires fantastiques. Une bande dessinée JC. Deveney et Dante, parue en janvier 2025, qui mêle le fantastique à la figurine du mousquetaire, pour une enquête et aventure surprenante.

Nul ne sait comment tout a commencé, ni même où et pourquoi. Cela aurait peut-être commencé avec un paysan, braconnier à ses heures. Alors qu’il allait relever ses collets, il semblait ravi de découvrir un lapin. Alléché à la vue d’un futur civet, le braconnier relâche se garde et se fait attaquer par des écureuils qui lui jettent des glands ! L’homme s’enfuit en courant, mais une corde tendue le met à terre. Le lapin s’approche de lui, le regard furieux et menaçant, tirant une corde entre ses pattes. Le braconnier se retrouve pendu, la tête en bas ! Mais ce cas n’était pas isolé, un bûcheron s’est aussi fait attaqué par des écureuils, un pêcheur par des grenouilles et des castors ont saboté un pont où passaient des femmes. Dans les villages et les campagnes, les bêtes grognent, semblent enragées. L’émeute gagne du terrain et se propage…

Alors que des animaux semblent se rebeller et s’en prendre aux humains, à Versailles, deux mousquetaires fantastiques sont appelés pour une mission. Valère et Artimon se trouvent convoqués dans le bureau du baron Savinien. Ils vont devoir collaborer avec le fabuliste, pour savoir ce qui se trame derrière cette révolte des animaux. Débute alors une aventure improbable et fantastique ! Les deux mousquetaires et le fabuliste, après avoir plongé dans une fontaine, se retrouvent animaux. Ils vont devoir enquêter en forêt, auprès d’animaux… La bande dessinée offre un récit original et singulier, jouant avec le mythe des mousquetaires, les complots, le fantastique, les fables… Le rythme est plaisant, l’enquête captivante, les personnages rapidement attachants et l’univers animalier intéressant. L’humour et le suspense s’entremêlent parfaitement dans cette aventure originale et plutôt bien menée. Le dessin semble maîtrisé, avec un trait fluide et doux. Les personnages restent expressifs et le découpage efficace.

La fontaine du fabuliste est le premier tome de la nouvelle série Mousquetaires fantastiques, des éditions Delcourt. Une aventure singulière, mêlée de fantastique, qui offre une enquête captivante et haletante, au cœur de la forêt, où des animaux s’en prennent aux humains…

