Toto, le mythique groupe pop rock californien des 70’s et 80’s bientôt de retour en France !

« Rosanna, Africa, Hold the Line, I Won’t Hold You Back » … ». Des tubes et quels tubes ! Après un Palais des Sports complet en juillet dernier, les fans seront ravis d’entendre raisonner à nouveau les hits de leur flamboyant répertoire pop rock funk et jazz-rock fusion lors de trois nouveaux concerts en France. Toto, le son pop rock de toute une époque !

A partir des 70’s et jusqu’au début des 90’s, le groupe Toto a défini le son pop rock californien soit un mix de pop rock, funk et Jazz particulièrement léché et exécuté de main de maître. Les membres de la formation originelle,

le guitariste Steve Lukather, les claviéristes David Paich et Steve Porcaro, le batteur Jeff Porcaro et le bassiste David Hungate ont d’abord bâti la légende en tant que musiciens de studio et participé à l’enregistrement plus de 5 000 albums notamment pour Steely Dan, Boz Scaggs, George Benson albums sans oublier le célèbre « Thriller » de Michael Jackson. Ces habitués des studios haut de gamme de Los Angel pouvaient jouer de tout, de la soul au hard rock en passant par le funk et le jazz. Album après album, les musiciens ont gravi les marches du succès au cours des 70’s et des 80’ avec des titres iconiques tels « Hold the Line » qui s’est hissé au cinquième rang des hit parade US. La renommée internationale viendra elle en 1982 avec l’album « Toto IV » et sa collection de tubes pop/rock « Rosanna », « Africa » et « I Won’t Hold You Back ».

Quarante- cinq ans après, malgré une longue inactivité et de multiples changements de personnel, Toto reste un poids lourd du rock FM, la bande son des 80’s. Fort de ses mélodies et de ses riffs de guitares identifiables entre mille, le groupe a gagné de nouvelles générations d’auditeurs. En live, l’auditeur passe de titres hypnotiques et chaloupés «Africa » et « Rosanna » aux ambiances ballades à des morceaux nerveux et électriques « Hold The Line » et son riff de clavier immortel à des versions plus musclées tels « Lovers In The Night », « English Eyes », « Lion ». On apprécie aussi certains titres parfois trop rarement joués en live tels « Lea ou Dune (Desert Theme) ». Et chaque fois, les fans tombent sous le charme de ces enchevêtrement de basses qui swinguent, de ces roulements batteries en syncopes, de ces cymbales ouvertes où la puissance règne partout. Quand la voix de Joseph Williams monte dans les aiguës en spirale infernale, la guitare de Steve Lukather se charge de dynamiser l’ensemble par des solos net et précis. Preuve est faite ici que Joseph Williams possède sur scène un charisme et une puissance vocale équivalent voir supérieure à l’ancien chanteur, Bobby Kimball. Le nouveau line-up est composé de Steve Lukather (guitare/chant) et Joseph Williams (chant) Greg Phillinganes (claviers/chant), Shannon Forrest (batterie), John Pierce (basse), Warren Ham (cuivres/percussions/chant), et Dennis Atlas (claviers/chant). Suite au succès de leur passage en France à l’été 2024, Toto sera de retour en février 2025 pour 3 dates : le 11 février à Lille (Zénith), le 12 février à Paris (Zénith Paris – La Villette) et le 14 février à Lyon-Décines (LDLC Arena) avec en première partie un invité spécial : Christopher Cross . Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary

Le Zénith. 211, avenue Jean-Jaurès, 19e. Location aux lieux habituels. A 19h30. De 79.90 à 128 €