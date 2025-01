Promise Cinderella – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Après avoir été recueillie par Isseï, un adolescent de bonne famille, Hayame doit jouer le jeu des Défis qu’il lui impose ! Mais notre « Promise Cinderella » n’est pas décidée à dépasser certaines limites. Son caractère la pousse à s’opposer à cette espèce de jeu de pouvoir tout en acceptant son sort, lorsque celui-ci la convainc de demander une prestation compensatoire à son ex-mari !

Un nouveau tome où on en apprend un peu plus sur ce jeune garçon impétueux, sa famille. Et un dur moment pour Hayame, qui doit affronter ses propres sentiments envers son ex !!!

À retrouver le 22 janvier aux Éditions Glénat Manga . (+16)



Le décor :

Isseï est tout fier de montrer les fameuses photos d’Urbex prises dernièrement à ses camarades. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que derrière ce sourire se cache un garçon qui a eu la peur de sa vie !! Mais, comme tout ado de 17 ans qui aime avoir le pouvoir, celui-ci ne parle pas de cet épisode !!!

Dans sa maison, Hayame se demande toujours comment elle va se sortir de cette situation. Son mari l’a quittée et trompée. Elle est partie sur un coup de tête sans argent ni endroit où aller. Isseï l​’a recueillie chez lui, certes, mais depuis qu’elle a abîmé le précieux Kakémono, elle se retrouve avec une énorme dette envers cet ado !!

La situation est plus que compliquée pour elle. Et c’est pire lorsque Isseï lui fait part d’un appel qu’il a reçu de … son ex-mari !!!

En jouant avec ces sentiments, il essaye de convaincre la trentenaire de demander trois millions de yens à son ex-mari. Les dés sont lancés lorsque l’ado lui propose de ramener des preuves de l’adultère.

Hayame devra prendre son ex en filature, et obtenir un cliché avec son amante… Un crève-cœur pour Hayame et les sentiments qu’elle a encore pour celui qui était son mari. Une révélation aussi…

Le point sur le manga :

Un nouveau défi attend notre cendrillon des villes dans ce tome 2 publié aux Éditions Glénat Manga.

D’une situation désespérée, et un brin perverse dans le premier opus, on passe à des événements un peu plus positifs pour cette « Promise Cinderella » . Mais, pour y arriver, Oreco Tachibana ne l’épargne pas. On plonge dans un « déchirement » sentimental, grâce à de nombreux flash-back.

D’une part, en ayant quelques éclaircissements sur la rencontre et l’histoire d’amour de la protagoniste principale et son ex. Son attachement à cet homme, sa jalousie avec laquelle joue son « salvateur ».

Ensuite, grâce à l’arrivée de nouveaux éléments dans la vie de cet ado. Les réponses sur son caractère et ce jeu bizarre qu’il impose à cette femme qu’il a sortie de la rue se révèlent également.

Malgré ce jeu, la tension amoureuse est toujours présente en arrière-plan, et le fait que de nouveaux protagonistes entrent en jeu, facilite une opportunité à saisir pour la jeune femme !!! Peut-être un moyen de se sortir du joug de ce jeune homme !!!!

La conclusion :

L’univers s’éclaircit pour notre protagoniste féminine, avec un gros questionnement sur la confiance dans son ancienne relation. Tandis que le « maître du jeu » semble perdre en pouvoir avec l’arrivée de nouveaux personnages, mais que ses sentiments envers la jeune trentenaire se précisent !!! Ce second tome de Promise Cinderella aux Éditions Glénat Manga, nous permet d’avoir les réponses attendues à la fin du premier, tout en continuant son petit jeu de montagnes russes sur les sentiments et les situations des personnages !!!!