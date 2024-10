Promise Cinderella – Tome 1 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Promise Cinderella est une comédie romantique pétillante, à la manière d’un cap ou pas cap, publiée aux Éditions Glénat Manga, le 16 octobre 24. (+16)

Après une petite descente aux enfers, une trentenaire se voit invitée à « récupérer » une vie correcte, en la jouant grâce à plusieurs défis, plus ou moins fous !!! Mais qui nous dit que le salvateur aisé, qui propose ces jeux, ne va pas succomber, lui-même, à son propre jeu ?!!!

Le décor :

S’il y a une chose qui a toujours fait péter les plombs d’Hayame, une trentenaire, c’est l’injustice ! Déjà, lorsqu’elle était adolescente, elle tentait de protéger les plus faibles. Ce qui lui a d’ailleurs valu un rappel à la loi ! Mais, dans ce métro, aujourd’hui, elle n’en peut plus d’entendre une bande de lycéens raconter leur dernier passe-temps : Rabaisser un sans-abri en lui balançant une liasse de billets à terre. Puis, maintenant, dans le métro, en train de harceler un de leur camarade pour qu’il porte leurs sacs.

Son impulsivité est dure à calmer et un « bande de minables » sort de sa bouche. Irrité, un des lycéens lui propose de se racheter, en remplaçant le porteur, par un jeu tout bête : pierre, feuille, ciseaux ! Le gagnant sera délesté de la corvée.

Le défi commence, et à la gare de Nakatsuka, les portes s’ouvrent. Le lycéen ayant lancé le défi, sort, bien embarrassé avec toutes les affaires à porter !!!!!

La jeune femme, victorieuse, rentre gentiment chez elle, où son mari qui l’attend. Une vie simple, entre famille/métro/boulot/dodo, qui va d’abord imploser avec l’annonce d’une demande de divorce. Puis une douce descente aux enfers, projetant Hayame au rang de « sans-abri ».

Mais, lorsqu’elle va rencontrer à nouveau, le perdant de son pari, un jeune bourgeois de 17 ans, avide de jeux et de défis de toutes sortes, son destin va totalement changer…

Le point sur le manga :

Au-delà de l’aspect légèrement malsain de la situation, un mec de 17 ans qui « s’amuse » à défier une trentenaire à la rue, Oreco Tashibana, mangaka japonaise, nous sert une comédie romantique étonnante.

Et puis, il serait déplacé, en tant qu’Européen, de juger un tel scénario, lorsqu’on regarde en arrière. Car cette comédie, se trouve un petit air du film français « Jeux d’enfants ». Une sorte de « Cap ou pas Cap », mais entre un lycéen et une adulte.

D’abord, on a le détail de l’histoire de la maladroite, et extravertie, protagoniste principale. Sa douce glissade vers la déchéance. Un adultère, un « déménagement » un peu trop rapide, et le vol de ces dernières affaires personnelles. La mangaka tourne le tout à la dérision, sans tomber dans l’apitoiement pour garder ce côté vaudeville tout au long du récit. Puis, on a ce « salvateur » aisé et baigné de sa jeunesse : inconstant, en pleine crise d’ado tardive, prêt à exploser les limites, à enfreindre les règles, et à ressentir le pouvoir tout-puissant, en « manipulant » cette trentenaire téméraire !

On ne sait pas trop, dans ce premier tome de Promise Cinderella aux Éditions Glénat Manga, pourquoi ce garçon a tant besoin de cette folie journalière ! Pour sortir de problèmes ou d’un quotidien bien trop monotone ? Le second tome nous le dira.

La conclusion :

Une lecture de premier tome, axant le scénario sur le début d’un divertissement appréciable ! Promise Cinderella, publié aux Éditions Glénat Manga, bascule entre quiproquos, grâce aux caractères des deux protagonistes principaux. Et tension amoureuse. C’est drôle, imprévisible, et intrigant, avec le passé du « maître de jeu » qu’on ne connaît pas encore très bien. Les personnages sont attachants, de par le ridicule de leurs situations, et le passé qu’on leur connaît. Une fable romantique ou un piège addictif ?? L’avenir nous le dira !!