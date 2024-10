Découvrez un calendrier de l’avent avec de la peinture magique !

Cette année, le calendrier de l’Avent des éditions Usborne va émerveiller les petits créateurs avec une touche de magie ! Oubliez les chocolats et les gadgets, chaque jour réserve une surprise artistique : un mini-livre de peinture magique accompagné de son pinceau. Chaque fenêtre cache alors un trésor créatif. Comment ça marche ? Facile : un peu d’eau sur les motifs en noir et blanc, et hop, la peinture éclot comme par magie sous les yeux ébahis des enfants. On vous en dit plus !

C’est une activité quotidienne qui va captiver nos jeunes esprits créatifs et elle va être idéale pour les petits qui adorent utiliser leurs mains et donner vie à de belles œuvres sans effort ! L’année dernière, Usborne nous avait séduit avec ses petits livres à lire chaque jour. Cette fois, on pousse l’expérience encore plus loin avec de la peinture magique. Les enfants pourront découvrir un nouveau dessin chaque jour, et il y a de quoi se régaler ! Décorations, Rennes de Noël, cartes de noël, flocons tourbillonnants, sapins étincelants, cadeaux emballés, animaux d’hiver… chaque livret révèle un univers féérique que les enfants vont adorer !

Le design du calendrier est tout aussi adorable. Imaginez une grande maison colorée avec 24 fenêtres à ouvrir, chacune contenant une aventure artistique. Derrière chaque fenêtre, les enfants découvrent non seulement de jolis dessins à colorer, mais aussi des informations amusantes. Par exemple, dans le livret « Noël en musique », on apprend que le tout premier chant de Noël date d’il y a plus de 1700 ans ! Ce genre de petits détails rend chaque moment encore plus enrichissant et amusant pour toute la famille.

C’est sûr, les enfants vont adorer cette nouvelle activité ludique.

24 jours créatifs pour attendre le Père Noël

C’est une activité parfaite pour préparer Noël tout en stimulant l’imagination des enfants. Et en plus, c’est propre ! Pas besoin de peinture qui tâche, il suffit d’un peu d’eau pour créer de superbes images colorées. Les petits artistes en herbe vont adorer voir les scènes prendre vie sous leurs doigts. Chaque livret est alors rempli de plusieurs illustrations à colorier, garantissant de longs moments de plaisir créatif tout au long du mois de décembre.

Alors, prêt à embarquer dans une aventure festive et artistique avec Usborne ? Ce calendrier de l’Avent est un véritable voyage créatif en plus d’être un compte à rebours avant noel créatif. On adore personnellement !

En tout cas, c’est un cadeau idéal pour apporter un peu de magie dans chaque journée de décembre le tout en attendant patiemment que le Père Noël descende dans la cheminée.