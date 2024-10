Plats express aux saveurs d’Afrique – Les recettes de Cheikh Niang

Plats express aux saveurs d’Afrique est un ouvrage culinaire, de Cheikh Niang, paru aux éditions Solar, fin août 2024. Niangcook, le tiktokeur, invite au voyage gustatif, entre gourmandise et couleur, avec des recettes à concocter en moins de 30 minutes !

Après un mot de l’auteur, un sommaire simple vient présenter les différentes parties à retrouver. Ainsi, c’est avec quelques bases pour démarrer, que commence l’ouvrage. Les marinades sont les must-have de la cuisine africaine. Il y a donc trois recettes incontournables de marinades, pour diversifier la cuisine. La cuisson du riz blanc est également à retrouver, pour ne plus jamais la rater ! Enfin, les recettes arrivent, en commençant par la volaille, et plus précisément avec des feuilletés afro, à base de blanc de poulet. Une recette simple, épicée et fabuleuse, pour se régaler et surprendre les invités !

Ainsi, l’ouvrage culinaire propose des plats à base de volaille, de viande, de poisson et végétariens, avant de retrouver les boissons et desserts. Des recettes entre goûts d’Afrique et saveurs du monde, qui invitent au voyage culinaire, gourmand et coloré. Soixante nouvelles recettes à confectionner, pour découvrir la cuisine du tiktokeur, en version express. Il y a des burgers, des casse-dalles, du poulet, des buns, des tacos et plein d’idées originales et savoureuses. Le livre suggère de s’initier aux saveurs d’Afrique. Il revisite une cuisine parfumée, épicée et chaleureuse, pour le plus grand plaisir des papilles. Les recettes restent simples, rapides à réaliser, tout en offrant des plats originaux. Les étapes à suivre se trouvent bien découpées, et notifiées, avec toutes les informations nécessaires, pour réussir et se projeter. Quelques petites annotations de l’auteur viennent compléter ces plats délicieux.

