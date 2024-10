« Tout sur les zézettes et les zizis ! » – Le guide ultime !

« Tout sur les zézettes et les zizis ! » fait une entrée remarquée au rayon littérature jeunesse. La réputée et talentueuse sage-femme Anna Roy s’est associée à l’illustratrice Mademoiselle Caroline pour créer un livre qui aborde le thème de la sexualité avec humour. Une approche ludique et ingénieuse pour intéresser les enfants au sujet, leur offrant ainsi des réponses aux questions qu’ils n’osent peut-être pas poser aux adultes.

Tout savoir sur l’intimité et plus encore !

Quelle joie de retrouver Anna Roy, cette sage-femme inspirante dont la mission est de nous informer sur des sujets variés. C’est exactement ce qu’elle fait avec cet ouvrage « Tout sur les zézettes et les zizis ! », dans lequel elle s’engage à transmettre des informations précieuses aux enfants concernant leur intimité. Elle aborde plus particulièrement le corps humain et son fonctionnement, en insistant sur l’importance de nommer les parties intimes par leurs véritables appellations : la vulve et le pénis.

Un livre parfaitement construit

Force est de constater que le livre est parfaitement construit. Anna Roy invite les enfants à explorer des thèmes essentiels tels que « les parties intimes », « ce qui est identique chez tous les êtres humains », « ce qui est différent chez les filles et les garçons », « les parties intimes dans la vie de tous les jours » et « les parties intimes, c’est intime ». Avec au cœur de chaque chapitre, des informations essentielles formulées par des questions : « Comment fait-on les bébés ? », « Comment se passe l’accouchement ? », « C’est quoi l’urine ? », « Le périnée, qu’est-ce que c’est ? », « Intime, ça veut dire quoi ? ». Et bien d’autres interrogations, plus pertinentes les unes que les autres.

Des illustrations incroyables qui parlent d’elles-mêmes !

Nous avons été séduits par le talent de Mademoiselle Caroline, qui illustre chaque détail avec une touche d’humour et une grande précision. Ses illustrations permettent de désacraliser un sujet trop peu abordé, celui de l’intimité. Ici, les enfants vont TOUT voir, et TOUT savoir, absolument TOUT. Leurs parties intimes et chaque élément qui les compose. Les illustrations sont à ce point réussies qu’elles réussissent à capter l’attention des jeunes lecteurs et éveillent leur curiosité. L’humour est omniprésent, notamment à travers les mises en scène des personnages et les dialogues, qui rappellent le style d’une bande dessinée.

Aborder des sujets graves et essentiels

Il y a des sujets que l’on n’hésite à aborder avec les enfants, mais qui sont pourtant essentiels. Par exemple, il est primordial de leur expliquer que leur corps leur appartient et que personne, pas même les membres de la famille, ne doit le toucher sans leur consentement. Cette compréhension est précieuse, car elle leur permet de réaliser qu’ils ne doivent jamais se laisser faire. Les sujets sont abordés de manière réaliste, avec des exemples concrets et des mises en scène visuelles qui parlent aux enfants. Anna Roy encourage aussi aux enfants à PARLER, et on sait à quel point la communication est vitale, surtout dans des situations délicates comme celles liées à l’inceste. Pour les soutenir, il est également important de leur fournir des ressources, comme le numéro d’urgence 119, qu’ils peuvent appeler pour signaler tout geste inapproprié à leur égard.

« Tout sur les zézettes et les zizis ! », publié aux Éditions Flammarion Jeunesse, est un ouvrage essentiel que chaque parent devrait avoir dans sa bibliothèque. Il permet d’ouvrir le dialogue, de répondre aux questions que les enfants se posent sur leur corps, qu’ils connaissent assez peu finalement. Et de leur faire comprendre que leur intimité leur appartient et que PERSONNE ne doit jamais les toucher sans leur consentement.