Escargots Festifs d’Escal : un régal pour les fêtes !

Escal met les petits plats dans les grands pour les fêtes avec une gamme d’escargots qui réinvente les incontournables de la gastronomie. Entre tradition et innovation, découvrons trois nouveautés qui raviront les amateurs de cette spécialité française.

Un apéritif plein de croquant avec les Escargots à Croquer

Vous en avez assez des escargots au beurre et à l’ail posés au centre de la table ? Pour autant, vous n’avez aucune idée de comment les cuisiner ? Escal propose justement deux options festives : les escargots à la provençale et ceux au chablis. Servis dans une gaufrette croustillante, ces bouchées sont parfaites pour l’apéritif. La version provençale propose des saveurs ensoleillées de tomates et poivrons. Une option idéale pour ramener un peu de chaleur estivale pour les fêtes de fin d’années.

De son côté, la recette au chablis se veut plus douce et sophistiquée. En effet, elle allie le goût unique de l’escargot à la finesse du vin blanc bourguignon. Idéale pour apporter réconfort et gourmandise autour de la table. Avec leurs textures et saveurs inédites, ces escargots ajoutent une touche originale et conviviale aux fêtes.

Un plat principal raffiné avec les Escargots de Bourgogne à la Truffe

Pour un moment plus sophistiqué, Escal propose des escargots de Bourgogne agrémentés de truffe d’été. Ce mariage audacieux enrichit la saveur de l’escargot d’une note subtile et élégante, parfaite pour les palais en quête de nouveautés.

Les escargots sont sélectionnés de bonne grosseur pour plus de gourmandise. En quelques minutes au four, on obtient un plat généreux qui impressionne autant par son goût que par son raffinement.

Tradition et charme avec les Escargots de Bourgogne à la Bourguignonne

Avec sa recette bourguignonne classique, Escal rend hommage aux traditions. Présentés dans une bourriche qui rappelle les étals de marché, ces escargots à l’ail et au persil sont prêts en 10 minutes. Leur présentation authentique en fait une option idéale pour une table festive, mariant simplicité et goût. De qualité Label Rouge, ces escargots sont préparés au beurre Charentes-Poitou AOP. La touche rustique plaira aux amateurs de saveurs classiques.

Escal : l’expertise française au service des fêtes

Depuis 1976, Escal propose des spécialités de la mer et de l’escargot, mettant un point d’honneur à respecter un savoir-faire artisanal. Des best-sellers aux recettes originales, la marque strasbourgeoise assure une qualité artisanale, idéale pour des moments conviviaux en famille ou entre amis.

Pour un apéritif, un plat ou une option rapide, cette gamme d’escargots Escal se prête à toutes les occasions festives.