Les contes du Manoir Frayeur – Les bandelettes de Momie Molette

Les bandelettes de Momie Molette est le deuxième tome de la série jeunesse Les contes du Manoir Frayeur, des éditions Glénat jeunesse. Un album de Loïc Clément et Julien Arnal, paru en octobre 2024, qui invite à retrouver les habitants du manoir, qui veulent fêter Halloween !

La petite souris, accompagnée du hibou Cracotte, invite à la suivre au Manoir Frayeur. Une belle demeure qui surplombe une formidable forêt de vénérables sapins. Les habitants du village se méfient des curieux colocataires du manoir. Ces derniers paraissent quelque peu différents. En effet, il y a deux-trois dents pointues, des poils ou des bandelettes, mais les colocataires de cette fabuleuse demeure restent comme tout le monde. Le soir, ils aiment se retrouver devant un grand écran, pour regarder un film ensemble. Le petit fantôme fait remarquer qu’il faudrait investir dans un véritable écran de cinéma, car leur vieux drap est plein de trous ! Molette réplique qu’il leur faudrait des sous…

Dans quelques jours, c’est la fête d’Halloween, le seul moment pour les humains et les créatures de se mêler sans trop poser de questions ! Aussi, les colocataires pensent bien en profiter et se parent de leurs plus belles tenues. La momie Molette, de son côté, n’en a que faire, car elle a un peu honte de son apparence. Motivée par ses amis, elle décide, malgré tout, de les accompagner à la fête, parmi les humains… La bande dessinée offre une ambiance plaisante, entre humour et poésie. Les personnages sont rapidement attachants, bienveillants, ils s’écoutent et se soutiennent. La confiance en soi et le phénomène de mode sont au cœur de cet album à l’ambiance d’Halloween, parfait, pour la saison ! Le dessin reste fin et doux, très plaisant, offrant, lui aussi, une ambiance particulière.

Les bandelettes de Momie Molette est un nouveau tome de la série jeunesse Les contes du Manoir Frayeur, des éditions Glénat jeunesse. Un album plaisant, qui va aborder de manière douce la différence, la moquerie, les tendances, la mode et l’amitié.