Tranquillité : un voyage apaisant à travers les mers

Vous cherchez des idées de jeux à offrir pour Noël ? Laissez-moi vous présenter Tranquillité, un petit bijou signé James Emmerson et Tristam Rossin. Imaginez-vous voguer tranquillement en pleine mer. Votre seul objectif ? Compléter votre carte avant que le soleil ne se couche. À l’image de son nom, Tranquillité vous promet des parties calmes et agréables, avec un peu de remue-méninges.

Dans ce très joli jeu de société, le thème du voyage et de l’exploration est omniprésent. Pourtant, Tranquillité n’est pas tout à fait ce qu’on pourrait appeler une aventure classique. Pas de compétition acharnée ici, mais plutôt un moment de calme partagé, avec une ambiance délicieusement zen.

Le concept

Édité par Lucky Duck Games en 2021, Tranquillité est un jeu de cartes coopératif. Il s’agit donc, ensemble, de compléter un tableau numéroté dans l’ordre croissant, représentant un archipel paisible. Chaque joueur·euse pose ses cartes tout en gardant en tête l’objectif commun : éviter que quelqu’un ne se retrouve coincé·e et que le tableau ne soit pas complété avant la fin. Le challenge ? Tout le jeu se déroule en silence, et implique de régulièrement défausser un certain nombre de cartes. Simple, mais stratégique à souhait !

Une touche d’art délicate

Les illustrations de Tristam Rossin ajoutent vraiment à cette atmosphère apaisante. Les cartes sont magnifiquement décorées de tons doux et aquarellés, renforçant cette idée de tranquillité qui émane du jeu. À chaque carte posée, on a l’impression de créer une fresque maritime. L’aventure prend vie devant nos yeux grâce à des illustrations différentes.

Un jeu à savourer

Ce que j’apprécie particulièrement dans Tranquillité, c’est la légèreté du gameplay. On y joue à deux, trois, voire cinq, et ça reste tout aussi plaisant. Avec une durée de partie d’environ 20 minutes, c’est le jeu parfait pour des moments détente. On le sort pour faire une pause entre deux grosses parties ou après une longue journée. Si vous êtes amateur·rice de puzzles collaboratifs et que vous cherchez une expérience sans stress, Tranquillité est clairement un must. J’ai vraiment été séduite par sa simplicité et son charme.

Conclusion : une escale apaisante

Que vous soyez un·e aventurier·ère des mers ou que vous aimiez simplement voguer sans trop de pression, Tranquillité est un véritable moment de calme. Pas de bruit, pas de conflit, juste vous, vos partenaires de jeu, et la mer… Bon, et peut-être quelques vagues imprévues. Mais rien qui ne pourra véritablement troubler ce joli voyage !

En résumé : un coup de cœur apaisant qui fait vraiment du bien.