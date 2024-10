Léonard – Génie circus

Génie circus est le cinquante-cinquième tome de la série humoristique Léonard, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Zidrou et Turk, parue fin septembre 2024, qui présente un vent de contestation de l’entourage de Léonard, d’ordinaire bien indulgent.

Chez les addicts anonymes, le rat, le singe, Frankenstein et Basile se retrouvent autour de la spy. Le rat n’en peut plus des labyrinthes ! Frankenstein a toujours donné le meilleur de lui-même. Mais, là, il ne sait pas pourquoi, il a perdu la petite étincelle. Le singe affirme qu’il acceptait, jusqu’ici, toutes les fichues expériences, sans faire de grimaces. Cependant, ces derniers mois, le singe a comme un doute horrible. Il pense que si en définitive, toutes ces expérimentations animales étaient dégradantes pour l’être humain ? Enfin, la spy laisse la parole à Basile. Le jeune disciple explique qu’avant, il servait la science et c’était sa joie. Il se faisait tirer du lit dès potron-minet, avec la conviction d’être utile. Il prenait des décharges de tromblon en pleine poire avec stoïcisme, des coups d’enclume ou de marteau… Mais ces derniers temps, il est las.

Il y a un vent de contestation autour de Léonard, mais Basile, malgré sa lassitude à se faire torturer à chaque fois, se persuade qu’il fait cela pour la science. Le voilà reparti à suivre et exécuter les ordres de son maîtres, offrant ainsi une nouvelle série de gags. La bande dessinée offre quelques moments cocasses, avec Mathurine, qui veut aussi s’émanciper et compte bien inverser les rôles ! Mozzarella, quant à elle, s’ennuie… Léonard va avoir l’idée de monter un cirque pour sa fille adoptive ! Ainsi, entre plusieurs inventions, expériences et autres essais, Léonard entraîne Basile dans des spectacles incroyables et non sans dangers pour le disciple. Les gags s’enchaînent donc, plus ou moins courts, offrant un nouveau moment de plaisir, même si parfois on ressent du déjà vu, l’album reste efficace et drôle. Le dessin demeure rond et dynamique, offrant un univers simple et coloré.

Génie circus est le cinquante-cinquième tome de la série humoristique Léonard, des éditions Le Lombard. Un album avec de nouvelles expériences farfelues, un brin de contestation, du changement pour Mathurine et de l’ennui pour Mozzarella.