MIAM Le spectacle pop et délicieux à croquer en famille

MIAM – Le spectacle pop pour tous les goûts, à voir, à chanter et à déguster en famille ! Découvrez l’histoire de Mary et son restaurant familial à travers un récit musical dans le monde du goût et des aliments. Au Centre Jacques Bravo à Paris les 28 et 29 novembre, puis en tournée.

“Dis-moi ce que tu manges et je te dirais ce que tu es” écrivait Brillat Savarin en 1825 dans son traité sur les arts de la table.

Une traversée gustative en chansons

MIAM, le nouveau spectacle musical pour toute la famille, nous invite à plonger dans le monde du goût et des aliments. Cette création originale, signée Aude Léger, Philippe Bégin et Sébastien Buffet, nous rappelle que les histoires de nourriture sont souvent des histoires familiales.

Une histoire de famille à la sauce pop

Le père de Mary a disparu en laissant la gestion de MIAM, le restaurant familial, entre ses mains. Avec l’aide de Joe le cuisinier et Elvis le serveur, Mary doit relever le défi et accueillir les clients au mieux. Mais elle se transforme en MC Patate, reine des pommes de terre, tombe amoureuse d’un chou vert et reçoit la visite de la DDPP. Un voyage musical qui lui fait replonger dans ses souvenirs d’enfance.

Un concert pop pour petits et grands

Avec des compositions musicales originales, MIAM est un véritable régal pour le cœur, les yeux et les oreilles. Le spectacle est à découvrir le 28 et 29 novembre au Centre Jacques Bravo à Paris 9ème, puis en tournée. N’hésitez pas à vous y rendre pour un moment de pur plaisir familial!

Recette de spectacle musical : MIAM

Ingrédients :

1 pincée de goût et d’aliments

1 cuillère à soupe de musique pop

1 tasse de famille et d’amour

1 poignée de souvenirs d’enfance

1 pincée de tube « Patate, reine des pommes de terre »

1 chou vert amoureux

Préparation :

Préchauffez votre cœur et vos oreilles pour un spectacle musical inédit. Mélangez les ingrédients dans un grand bol de créativité. Ajoutez une pincée de goût et d’aliments pour donner du sens à l’histoire. Versez la cuillère à soupe de musique pop pour donner du rythme à la recette. Incorporez la tasse de famille et d’amour pour donner de la chaleur et de la tendresse à l’histoire. Saupoudrez de souvenirs d’enfance pour donner du charme et de la nostalgie. Faites cuire pendant 2 heures, en tournée, pour obtenir un spectacle cuit à point.

Présentation :

Servez chaud, le 28 et 29 novembre au Centre Jacques Bravo dans le 9ème, puis en tournée. Décorer avec des lumières colorées et des instruments de musique.

Conseils :

N’hésitez pas à vous y rendre pour un moment de pur plaisir familial!

Venez avec vos enfants pour partager un moment inoubliable.

Bonne dégustation!

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Spectacle musical à partir de 5 ans.

Centre Jacques Bravo – 14-18 Rue de la Tour des Dames, 75009 Paris

NOTE D’INTENTION

Avec Miam, notre nouveau spectacle familial/jeune public, nous avons à coeur de créer et porter un projet dont la thématique puisse rassembler les publics : enfants, parents, grands-parents, enseignants, médiateurs et associations. Un spectacle jeune public est un terrain d’expérimentation très inspirant pour nous qui écrivons. Les enfants sont les spectateurs de demain, il est le “théâtre populaire” comme il a été pensé au temps de Jean Vilar, démocratique, éclectique et renouvelé. Avec Miam nous souhaitons poser notre regardsur le monde que regarde les enfants à travers cette question essentielle : celle de notre alimentation. A travers l’histoire du restaurant Miam, nous souhaitons éveiller les papilles et la curiosité de chacun !

DATES DE LA TOURNEE :

28/11/2024 – Centre Jacques Bravo à Paris 9ème – 14h30

29/11/2024 – Centre Jacques Bravo à Paris 9ème – 10h et 14h30

23/01/2025 – Le Manekine à Pont Sainte Maxence – 9h30 et 14h30

24/01/2025 – Le Manekine à Pont Sainte Maxence – 9h30 et 14h30

25/01/2025 – Le Manekine à Pont Sainte Maxence – 16h

29/01/2025 – Le Palace à Montataire – 14h30

30/01/2025 – Le Palace à Montataire – 10h et 14h30

31/01/2025 – Le Palace à Montataire – 10h et 14h30

19/02/2025 – Théâtre Cinéma du Garde Chasse aux Lilas (93) – 14h et 17h

