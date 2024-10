Coquillettes Club – Nouveau Concept Immersif pour les enfants de 3 à 7 ans

Partagez





Coquillettes Club – Des kits éducatifs pour enfants alliant cuisine et jeux ! Chaque mois, faites découvrir à vos enfants de 3 à 7 ans les secrets de l’alimentation à travers des aventures immersives et ludiques.

Coquillettes Club, jeune startup française, transforme l’alimentation des enfants de 3 à 7 ans. Chaque mois, elle propose des kits éducatifs pour faire des enfants les acteurs de leur alimentation. L’objectif ? Sensibiliser les plus jeunes aux origines des aliments, leur apprendre à cuisiner de saison, et à adopter de bonnes habitudes alimentaires.

Que contient un kit ?

Pour 25€ par mois, les familles reçoivent un kit complet avec :

Un guide parental proposant des recettes simples de saison,

Quatre enveloppes secrètes pour mener une enquête,

Une illustration grand format de « Coquillettes City »,

Un jeu de société à construire,

Un packaging recyclé à colorier.

Premier thème : les saveurs

Le premier kit emmène les enfants à la découverte des saveurs : sucré, salé, acide, amer. À travers cette aventure immersive, ils apprennent à cuisiner tout en réduisant le gaspillage et en adoptant une consommation durable.

Répondre à un enjeu de santé publique

Aujourd’hui, 34% des enfants âgés de 2 à 7 ans sont en surpoids ou en situation d’obésité. Pire, 9 enfants sur 10 ne savent pas reconnaître une betterave. Coquillettes Club ambitionne de changer cela, en les éduquant à travers des activités ludiques et adaptées à leur âge.

Une collection évolutive

La première série de kits explore les goûts avec trois numéros : « Le mystère des 4 goûts », « Les épices et le piquant » et « Le gras ». Ensuite, une nouvelle série portera sur la chaîne alimentaire, en s’intéressant aux petites et grandes créatures.

Un lancement stratégique

À l’occasion de la Semaine du Goût, Coquillettes Club présente son premier produit destiné aux enfants dès 3 ans. Le concept repose sur des aventures-enquêtes immersives, conçues en collaboration avec des experts en pédagogie et nutrition, pour offrir une approche sensorielle de l’alimentation.

Première enquête : à la découverte des goûts

Le premier thème de cette série d’enquêtes permet aux enfants de découvrir et d’explorer les goûts de façon ludique. Cette approche les aide à développer une meilleure connaissance de l’alimentation et à s’ouvrir à de nouvelles saveurs.

Une démarche collaborative

Les kits de Coquillettes Club ont été développés en partenariat avec plus de 250 parents et testés par 50 familles. Chaque mois, les enfants reçoivent une enveloppe d’aventures directement dans leur boîte aux lettres. Ces kits explorent des thèmes comme « Des goûts et des saveurs », « Petites et grandes bêtes » ou encore « Flower Power ». Le but ? Apprendre en famille à travers des jeux sensoriels, des recettes simples et des expériences culinaires.

Made in France et écoresponsable

Tous les produits de Coquillettes Club sont imprimés et conditionnés en France, à Lille, dans une démarche écoresponsable.

À propos de Coquillettes Club

Fondée en 2024 par Meryl Cohen et Rose Mariton, deux mamans passionnées d’alimentation durable, Coquillettes Club a pour mission d’éduquer les enfants à bien manger, sans pression. Le projet est né d’une volonté de rendre les enjeux de l’alimentation amusants et accessibles à tous.

Source : étude Obépi-Roche 2021, ASEF 2013.

Découvrir