Emmy et les derniers Elfes – Tome 2 – Éditions Jungle

Emmy et les derniers Elfes sont, en fait, exilés de leur royaume, à cause de Torik, l’elfe des Ténèbres. Celui-ci exploite actuellement toutes les ressources du domaine, jadis, séparé en deux parties distinctes.

Il faut absolument reconquérir le royaume, avant que les ténèbres ne finissent par le détruire.

Mais il semblerait que le parcours pour y arriver soit plus compliqué que prévu !

La suite des aventures d’Emmy et de cette série fantasy, intitulée : un royaume à reconquérir. À retrouver aux Éditions Jungle, collection Chimères depuis le 10 octobre 24. (+12)

Le décor :

Dans le monde des humains…

Suite à la trahison d’Evan, Emmy et les derniers elfes sont passés par le portail les menant dans leur ancien royaume. Mais le jeune elfe et son père sont séparés du reste du groupe, restés dans le monde des humains. Et Evan est bien mal en point…

Dans le royaume des Elfes…

Emmy et ses congénères n’en reviennent pas ! Où sont passées les forêts luxuriantes, et la magnificence du Royaume des elfes des lumières ? Il ne reste rien des beaux paysages de leur territoire, dont l’exploitation des ressources par les elfes des ténèbres a précipité leur dégénérescence.

Le groupe fomente alors un plan, car plusieurs missions sont à démêler à présent. Se mettre à l’abri. Trouver une solution pour sauver les prisonniers fait par les elfes des ténèbres. Et récupérer le royaume afin qu’il ne disparaisse pas.

Après un repos mérité et un bon repas pour recharger les batteries, malgré une nuit très agitée, le jour se lève, plein d’espoir et de détermination pour nos amis/es.

Il est temps de reprendre la route. Mais Torik semble avoir parsemé leur chemin, de nombreux pièges…

Le point sur la BD :

Une aventure en terres elfiques, qu’Hortense Pien anime de sa magie artistique ! Les paysages, et les représentations en double page, donnent une profondeur à tout le récit. Et les différentes créatures imaginées sont parfaites !

Le lecteur découvre progressivement, entre illustrations lumineuses et sombres, ce nouveau monde. Comme la protagoniste principale qui est loin de se douter de ses fonctions ! On suit la progression des personnages, avec les différents dangers, puis affrontements présents dans le scénario de ce second tome d’Emmy et les derniers Elfes aux Éditions Jungle.

Carbone et Véronique Barrau, toujours aux commandes pour un récit dynamique et rythmé par une certaine philosophie « écologique ». Elles apportent, comme pour le premier tome, un soupçon de tension pendant la progression, ce qui focalise l’intérêt des lecteurs avec une méfiance constante !!

La conclusion :

Un second tome qui ressemble à une fin pour cette aventure d’Emmy et les derniers Elfes, aux Éditions Jungle. Mais, peut-être que les beaux jours qui remplacent l’inquiétude et l’asservissement du Royaume d’Alfheim, ne vont pas durer. Et vont laisser place à une suite ?! L’œuvre est, dans tous les cas, bien construite, avec un visuel superbe et adaptée aux pré-ados, juste assez pour les faire magiquement voyager dans cet univers fabuleux, qui attire instantanément !