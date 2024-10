A cheval ! – Le foin justifie les moyens

Le foin justifie les moyens est le dixième tome de la série humoristique A cheval !, des éditions Delcourt. Un album, de Laurent Dufreney et Miss Prickly, paru en septembre 2024. Il invite à suivre nos chevaux et poneys, pour la reprise des cours et à la découverte de l’automne.

Kara est ses compagnons observent la nature qui change. Elle se satisfait de l’automne qui arrive et de ses teintes rouge-orangé. Viking poursuit en affirmant qu’il y a des tapis de feuilles mortes… Puis, les poneys Kamboui, Cookie et Noisette en rajoutent. Il y a les bains de boue, les marrons chauds et les matins brumeux. Bijou, de son côté, est tranquillement en train de brouter. Mais il observe ses camarades de côté et leur demande pourquoi ils le regardent. Il réplique aussitôt, qu’il a compris, c’est l’automne. Noisette lui demande s’il n’a pas d’idées, pour compléter leurs inspirations, quant à la saison. Bijou justifie que ses compagnons ont déjà tout énuméré… Les chevaux et poneys répliquent aussitôt avec les mots : rentrée, petits nouveaux, champignons, citrouilles, jours qui raccourcissent… Bijou est une fois de plus agacé, et répond d’un air nonchalant, qu’ils ne vont pas y passer la journée !

Des gags d’une planche sont de nouveau à retrouver, autour des thèmes de l’automne et d’Halloween. Les chevaux et poneys également, à travers leur quotidien, lors des cours d’équitation ou dans les prairies. Entre la rentrée, l’automne et Halloween, les équidés semblent avoir un programme chargé, ce qui n’est pas pour déplaire aux lecteurs et lectrices. En effet, c’est un bonheur de retrouver Flash, Noisette, Kamboui, Rafal et tous les autres, pour des situations cocasses et des répliques improbables et hilarantes ! Les animaux ne manquent pas de courage, ou parfois si, de répondant et de détermination, pour faire le tour du propriétaire avec un nouvel enfant venu, ou encore pour courir en forêt avec le brouillard. La gourmandise, les fantômes, les citrouilles, la brume sont au cœur de cette bande dessinée pleine d’humour. Le dessin reste très plaisant, avec un trait travaillé, des expressions et de belles planches colorées.

Le foin justifie les moyens est le dixième tome de la série pleine d’humour et d’équidés de la série A cheval !, des éditons Delcourt. Un album drôle et plaisant, qui invite à suivre les pensionnaires d’un centre hippique, à travers leur quotidien rythmé par l’automne, la rentrée et Halloween !