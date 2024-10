Dis, on mange quoi ce soir ? – Et hop au four !

Dans la collection « Dis, on mange quoi ce soir ? », les apprentis cuisiniers seront ravis de découvrir un livre de recettes faciles à réaliser pour le plaisir de toute la famille. Au programme, 50 plats variés et illustrés à merveille.

Cuisiner rapidement et sainement, c’est possible !

La collection de livres « Dis, on mange quoi ce soir ? » donne des idées de plats à confectionner avec peu d’ingrédients et en seulement trois étapes. Il vous suffit de jeter un coup d’œil à votre réfrigérateur et de choisir la recette qui vous inspire.

Ce que nous apprécions particulièrement dans cette collection, c’est la richesse et la diversité des recettes : il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! Le livre est construit de façon ingénieuse : à gauche, une recette détaillée, et à droite, une photo appétissante du plat à réaliser : « Et hop au four ! ». Cela va rassurer les apprentis cuisiniers, parfois effrayés par les recettes longues et complexes.

Ici, tout est simplifié : nul besoin d’être un chef étoilé, il suffit de suivre les étapes une à une, et le tour est joué !

Les amoureux de viande auront le choix de cuisiner du « bœuf aux poivrons », des « filets de poulet à l’asiatique », des « cuisses de poulet rôties au miel et à l’orange ». Les adeptes de poisson ne seront pas en reste, avec la possibilité de réaliser des « filets de cabillaud au prosciutto et aux tomates cerises », des « courgettes farcies au thon et au fromage frais », ainsi que du « saumon à l’asiatique ».

Pour les végétariens, une variété de recettes gourmandes les attend, comme les « gnocchis aux tomates séchées et aux épinards », les « pommes de terre farcies façon omelette » et le « tofu à la grecque poivrons, tomates et olives ». Enfin, quelques spécialités ensoleillées typiques sont proposées, comme les recettes de « bruschettas gratinées », de « pizza tomate-pepperoni » et un « one pan de légumes du soleil et chorizo ».

Les photos qui accompagnent chaque recette donnent l’eau à la bouche. Cela ne fait aucun doute, le livre « Et hop au four ! » publié aux Editions Larousse va régaler toute la famille !

Le livre est disponible sur AMAZON*

*livre offert, lien affilié