Charal : 3 nouveautés surgelées pour simplifier le quotidien

Charal, leader de la viande en France, vient enrichir sa gamme de surgelés. Découvrez trois nouveaux produits parfaits pour des repas gourmands et rapides. Alliant simplicité et goût, ces boulettes, steaks hachés et burger frites apportent des solutions malignes aux familles pressées et aux adeptes des plats pratiques, sans compromis sur la qualité.

Boulettes de Bœuf & Porc : des classiques polyvalents

Les Boulettes au bœuf & porc de Charal se distinguent par leur recette authentique. Composées de viande 100 % française, elles offrent un goût généreux avec une touche d’oignon et de chapelure. Très faciles à cuisiner, elles se prêtent à de multiples recettes : accompagnées de pâtes en sauce ou avec de la semoule et des légumes. Même en apéritif, ces boulettes ont tout pour plaire !

Leur texture est fondante, et elles sont particulièrement savoureuses, ce qui les rend idéales pour des dîners en semaine. Vous pouvez également les intégrer dans des repas plus festifs. C’est l’occasion de varier les saveurs sans passer des heures en cuisine.

Burger Frites : une pause gourmande en un clin d’œil

Charal nous propose également un combo Burger Frites qui ravira toutes les générations. Le burger est élaboré avec un pain moelleux, un steak Charal au goût franc et une sauce relevée d’oignons et de cornichons. Accompagné de frites croustillantes, c’est le repas rapide et complet idéal pour les “soirées de la flemme”. À la dégustation, l’ensemble est réconfortant, apportant une touche de plaisir sans trop d’efforts.

Ce Burger Frites trouve aussi parfaitement sa place lors de soirées télé, évitant la livraison de dernière minute.

Steaks Hachés Bon Plan : l’allié du quotidien

Les Steaks Hachés Bon Plan de Charal se démarquent par leur accessibilité et leur qualité. Composés de bœuf 100 % origine France, ils se révèlent à la fois moelleux et gourmands. Ils sont parfaits pour des recettes variées : un steak-frites maison, une sauce bolognaise, ou encore un gratin parmentier.

Avec un excellent rapport qualité-prix, ces steaks sont parfaits pour les familles en quête d’options économiques sans renoncer à la qualité. Ils se conservent facilement au congélateur et deviennent vite un incontournable des menus de la semaine.

Charal : la promesse de qualité au service de notre quotidien

Charal incarne la tradition et l’innovation en matière de viande, alliant des ingrédients de qualité, une sécurité sanitaire rigoureuse et des valeurs tournées vers le plaisir de bien manger. Avec son nouveau slogan « Vivons Fort », la marque valorise les bienfaits du bœuf, source de force physique et mentale.

Ces nouvelles propositions surgelées témoignent du savoir-faire de Charal et répondent aux besoins des foyers modernes en simplifiant les repas sans sacrifier la qualité.