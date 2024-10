Incroyables amigurumis aquatiques – Ed. Mango

Incroyables amigurumis aquatiques est un ouvrage de Natasha Tishchenko, paru aux éditions Mango, en septembre 2024. Un livre qui invite à crocheter de fabuleuses créatures marines. Il propose de partir à la recherche de trésors engloutis, à réaliser, à offrir, à collectionner…

Le livre de plus de 140 pages présente un univers fabuleux et coloré, seize créations à crocheter. Après une introduction de l’autrice et un sommaire en photo, les lecteurs et lectrices retrouvent les fournitures nécessaires pour faire du crochet. Les points de base, mailles ou brides, augmentations ou diminutions sont également à retrouver, avant de découvrir le premier modèle. Plusieurs schémas accompagnent pas à pas, pour réaliser au mieux les différents points. Un peu de broderie est aussi à retrouver. Ainsi, le premier modèle, Alfred le poisson-ange, se présente sur plusieurs pages. Différents éléments seront à réaliser et à assembler par la suite.

Le livre est très complet, intéressant et captivant. L’univers coloré et aquatique présenté attire l’œil et les différents personnages sont adorables. L’ouvrage propose, avant tout, les bases, pour présenter, par la suite, un premier modèle de niveau facile. Alfred le poisson-ange est à faire en plusieurs parties, comme la plupart des modèles suggérés. Les différentes étapes, les pas à pas et les assemblages restent bien détaillés, accompagnés de photographies, permettant de visualiser ce qu’il y a à faire. Des conseils, des suggestions pour changer les couleurs viennent compléter l’ouvrage riche, qui présente un bel univers complet. Du pirate, au marin, en passant par la sirène et les animaux marins, les amigurumis aquatiques présentent une belle collection à réaliser.

Incroyables amigurumis aquatiques est un livre de loisirs créatifs riche et beau, des éditions Mango. Un bel ouvrage qui invite à réaliser en crochet un fabuleux univers coloré et aquatique, à travers 16 modèles faciles à réaliser, en se laissant guider par les explications en pas à pas.