La nuit des fantômes – Smart games

La nuit des fantômes est un jeu de logique, de la marque Smart games, parfait pour Halloween ! Un jeu simple, addictif, qui propose de stimuler les compétences cognitives, pour les joueurs à partir de 6 ans. Soixante défis sont à relever, dans cette boîte carrée, pratique à emporter en voyage, en week-end, ou au restaurant !

Smart games est une marque de jeux de logique, qui depuis 30 ans, offre des centaines de défis aux enfants et aux adultes, dans toutes sortes d’univers attrayants. Des jouets et jeux pas seulement faits pour s’amuser, mais aussi pour permettre de se développer, en stimulant différentes compétences cognitives. Depuis, la marque a bien grandi et continue, chaque année, à proposer des nouveautés.

Pour Halloween, France Net Infos vous invite à découvrir ou redécouvrir le jeu La nuit des fantômes. Une boîte qui renferme un coffret, pratique à emporter, qui permet aussi de ranger toutes les cartes. La boîte contient un livret avec les règles du jeu, en plusieurs langues, un dépliant avec les solutions, 30 cartes avec les scènes et 6 tuiles en plastique avec torches ou pas, ainsi que le coffret. Le jeu, pour un joueur, est adapté aux enfants à partir de 6 ans, et pour les adultes, bien évidemment. Il propose de parcourir une maison hantée et d’éclairer des fantômes. Le principe est simple et le jeu addictif, avec cet univers plaisant et amusant, et les défis évolutifs à relever. En effet, il y a quatre niveaux de difficultés à retrouver, selon la couleur des numéros des cartes.

Le jeu de réflexion plaît, les scènes sont amusantes et les fantômes rapidement attachants. Le jeu enfantin, au début, avec une carte à choisir, et les six tuiles transparentes à mettre dessus. Les tuiles qui contiennent les torches et leurs faisceaux, pour éclairer les fantômes de la scène, doivent être correctement posées. En effet, il n’y a qu’une seule solution à chaque défi ! Ces défis sont évolutifs et permettent de travailler, tout en s’amusant, la perception visuelle, l’intelligence spatiale, la résolution de problèmes, la concentration et la logique.

La nuit des fantômes est un jeu de logique Smart games, qui propose de partir à la découverte de ces amis flottants, à travers différentes scènes. Soixante défis évolutifs sont à relever, pour les joueurs à partir de 6 ans, qui invitent à plonger dans l’ambiance d’Halloween, tout en s’amusant et en faisant travailler ses méninges !