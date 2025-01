Un homme, une montre par Matt Hranek : Tout savoir sur les montres emblématiques !

De la Rolex Daytona de Paul Newman à l’Omega Speedmaster, de l’astronaute, Wally Shirra , première montre à voyager sur la lune ce livre retrace d’histoire de 76 des montres les plus iconiques et emblématiques. Chaque chapitre est consacré à une montre et à son histoire, par son actuel propriétaire dans un entretien exclusif, mené par l’auteur lui-même.

Pour bien des hommes, les montres ne servent pas uniquement à indiquer l’heure. Elles revêtent une signification plus importante. Elles viennent marquer des occasions spéciales. Elles révèlent au monde un peu de la personne que nous sommes, parfois elles nous relient aux êtres qui nous sont chers. Ce livre mais en lumière des histoires fascinantes, des anecdotes historiques issues des archives des grandes marques ou des témoignages, plus personnels glanés auprès d’amis, de l’auteur, de collègues et de collectionneurs. Un lien puissant unit ces récits et ces hommes qu’ils soient vivantsou morts, riches et célèbres ou humbles quidams. Les montres font partie de ces objets qui provoque le dialogue. L’auteur raconte combien ces montres ont une valeur émotionnelle avec un lien profond avec leurs propriétaires. Elles leurs ont été offertes par un proche où elles se rapportaient à un évènement majeur de leur vie.

Pour commencer cet ouvrage, l’auteur parle de la Rolex de Paul Newman, Ce modèle est pour beaucoup la montre, par excellence, un objet de collection au prix démentiel que certains ont recherché durant des années. C’est le Saint Graal pour quantité d’amoureux des montres. La Rolex avait été offerte à l’acteur par sa femme Joanne Woodward en remplacement de la première Daytona dont elle lui avait fait cadeau une référence-6239- que Newman avait donné au compagnon de leur fille, aînée Nell en 1984. Comme dit l’auteur lui-même : « Quand j’ai eu cette montre en main pour la première fois, cela m’a fait un effet électrisant, mais ce qui m’a plus marqué, c’est l’inscription au dos : « Conduis prudemment. Joanne ». Ces mots m’ont donné des frissons. Et je ressens la même émotion chaque fois que j’y pense. Paul Newman était une légende, beau, talentueux, généreux, élégant, il était à la fois une star d’Hollywood et un pilote de course émérite, ayant eu son heure de gloire au 24 heures du Mans. Mais c’était aussi un homme comme tout le monde, un mari et un père qui avait besoin de connaître l’heure. Sa plus jeune fille Léa qui a eu la gentillesse de laisser photographier cette montre la porte encore chaque jour. Cet objet culte qui battait des records aux enchères est à son poignet quand elle monte à cheval ou quand elle jardine en fin de compte une montre n’est qu’une montre, c’est l’histoire qu’elle véhicule qui est exceptionnelle.

L’auteur a donc passé des mois à rassembler des récits qui proviennent des quatre coins du monde. Parmi ces montres exceptionnelles on découvre la montre d’Éric Ripper, chef et copropriétaire du Bernardin, qui possède une montre Vacheron Constantin de 1921. Comme le souligne Eric Ripert : « Pour moi, les montres sont associées aux grandes occasions, je peux m’en offrir une pour les fêtes par exemple, ou même avant si je n’ai pas la patience d’attendre ». De page en page on est sous le charmes de véritables petits bijoux comme montre Cartier réversible d’Alain Delon, la Golder Carrera pilote, référence 11, 58 CH de 1967 de Mario Andretti, légendaire, coureur automobile, la Omega Speedmaster, Mark 40 de Benjamin, Clymer, l’Omega Speedmaster de l’astronaute Wally Schirra, qui est devenue la première montre à voyager sur la lune, la Submariner que Sylvester Stallone s’est offerte lorsqu’il a compris qu’il avait réussi. la Patek Philippe en or du rappeur Nas, expression de son style singulier, La Rolex Oyster Perpetual que portait Sir Edmund Hillary lorsqu’il a atteint le sommet de l’Everest. Des montres étonnantes comme celle du photographe Stephen Lewis d’une montre calculatrice, Hewlett Packard, la montre Omega d’investiture du président John Kennedy, une montre ultra fine en jaune dehors de la part de son ami, John Grant ou encore la montre Longines de Charles Lindberg, qui permettait aux pilotes d’éliminer l’un des calculs essentiels de la navigation aérienne en lisant l’angle horaires d’un objet céleste au moyen de Greenwich (GMT). Cet extraordinaire Artefact vient nous rappeler que pour les premiers explorateurs, les montres outils faisaient partie des instruments de mesure les plus importants.

Au total soit 20 entretiens ont été menés, parmi lesquels Eric Rippert, chef du trois étoile Michelin, le Bernardin, à New York, York, Nas le rappeur et entrepreneur, Mario Andretti, pilote, automobile de légende, ou encore qui Kikuo Ibe, Paul Boutros… Chaque entretien est accompagné de splendides photographies, originales et inédites. Des chapitres complémentaires, nous plongent au cœur des archives des plus grandes maisons d’horlogerie, nous offrant un accès privilégié rare à leurs merveilleuses créations. Un véritable must !

Jean-Christophe Mary

Un homme, une montre par Matt Hranek. Éditions E/P/A. 216 pages.