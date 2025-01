Bethléem, 90 recettes familiales et traditionnelles de Palestine est un ouvrage culinaire, des éditions Solar, paru en novembre 2024. Un livre de Fadi Kattan, qui propose une immersion dans la gastronomie et la tradition palestinienne, à travers des recettes dépaysantes et gourmandes.

Le livre commence par une note de l’éditeur qui explique que la situation politique a bien changé entre temps, et des lieux n’existent peut-être plus, depuis. La culture, la gastronomie et les recettes demeurent… Ensuite, un sommaire simple invite à retrouver les quatre saisons. Ainsi, c’est au fil d’une année que l’on va retrouver les recettes suggérées. Une introduction propose de suivre le chef, à la découverte des histoires et des saveurs de Béthléem. C’est avec le printemps que la découverte gustative va se faire, à travers plusieurs recettes et à commencer avec un petit déjeuner !

Au fil des saisons, le chef franco-palestinien présente une immersion dans la gastronomie et la tradition palestinienne, mettant en lumière la beauté et la richesse du patrimoine culinaire de la ville. L’ouvrage est plus qu’un livre de cuisine, car l’auteur y présente et y partage plein de portraits, d’histoires, de lieux… Entre transmission et renouveau, les recettes viennent rendre hommage et rassemblent. Les recettes restent simples à suivre et à concocter. Il y a tous les éléments nécessaires pour réussir chaque plat suggéré. Des anecdotes, des récits, des souvenirs rythment les recettes. Les étapes à suivre restent détaillées mais claires, pour réussir à coup sûr les différents plats. Sont à retrouvés, entre autres, pain taboun, houmous, shawarma, baklawa… De belles photographies accompagnent parfaitement l’ensemble.

Bethléem, 90 recettes familiales et traditionnelles de Palestine est un ouvrage culinaire, des éditions Solar. Un livre riche et gourmand, qui offre plus qu’un voyage gustatif, entre anecdotes, rencontres, saveurs et recettes gourmandes partagées à concocter.

