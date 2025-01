Les nébuleuses – Éditions Jungle RamDam

Partagez





Lorsque Camélia rencontre Tom à Bruxelles, ils tombent rapidement amoureux. Mais leur relation devient vite comme « Les Nébuleuses », ces corps célestes imprécis ! Au début, ils ont du mal à se comprendre, à échanger sans tabous sur leurs désirs respectifs et puis c’est la révélation.

L’histoire complète d’une belle relation parfaitement saine et inspirante.

À retrouver aux Éditions Jungle collection RamDam, dans un grand format appréciable, depuis le 23 janvier 25. (+16)



Le décor :

Une mansarde sur les toits de Bruxelles…

Rémi essaye de contenir sa colère pendant que Camélia doit s’expliquer sur sa rupture avec lui, par téléphone. Il est furieux, crie, essaye de faire culpabiliser, la blâme… Et Camélia reste sans voix, là, assise sur son lit, dans cet appartement. Elle ne sait pas quoi répondre. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle n’est plus épanouie dans cette relation. Et que cette rupture n’en finit plus ! Déjà deux mois que ce cinéma lui pourrit la vie !

Heureusement, lorsque la discussion se termine, elle doit rejoindre Alixe, sa meilleure amie. Cela lui changera les idées, car, ce soir, elles ont rendez-vous dans un bar où on peut faire des « Bœufs », ces concerts improvisés et spontanés.

Cam et Alixe joueront une reprise de « Space Oddity » sur scène.

Dans un autre appartement, au même moment…

Tom habite encore dans la maison de ses parents. Ils lui ont emménagé un petit studio au rez-de-chaussée​, pour respecter son intimité. Julia, sa petite sœur dont il est très proche, ne manque pas d’aller sauter dans ses bras lorsqu’elle rentre de l’école ! Pourtant, c’est un grand solitaire, plongé dans ses livres régulièrement. Ce soir, il hésite à sortir. Et puis lorsque son père rentre du boulot, il préfère aller à cette soirée organisée dans un bar…

Le point sur la BD :

Un one shot, publié aux Éditions Jungle, rempli de bienveillance, et un exemple de ce que peut-être une relation saine, dans nos sociétés ultra-sexualisées !! À travers Les Nébuleuses, Anaïs Félix explore la base même de ce que peut être l’amour, le vrai.

Il est évident que tout évolue autour de nous, et que depuis une vingtaine d’années, la génération Z subit une transformation certaine de tout ce que nous avons pu connaître avant 1990. L’avènement des réseaux sociaux, les mouvements féministes, les interdictions multiples, les nouvelles règles de l’adolescence, la catégorisation de l’orientation sexuelle. Tout porte un nom à présent pour se définir.

L’autrice choisit de nous parler de l’asexualité, et pose un questionnement d’attachement sans sexe dans le couple. Grâce à un échange permanent, une profonde compréhension de l’autre, et une complicité dans le respect, on suit l’évolution de cette relation intelligente et bienveillante. La scénariste parle également des difficultés rencontrées par ce couple qui s’aime par-dessus tout. Et des relations familiales.

Un autre amour qui doit trouver sa normalité, au sein d’e la société et de l’environnement. C’est beau, tellement authentique, comme les représentations graphiques de Camille Pagni ! Les corps se dévoilent sans détours, les couleurs pastel à dominantes roses et pourpres adoucissent les contours, et rendent cette ambiance particulièrement douce à ces Nébuleuses !

La conclusion :

Pour tous les adolescents et les pré-adultes complètement perdus dans cette société où les diktats de « couple » sont foncièrement obsolètes !!! Ou la pression sociale et même toute l’imagerie culturelle, ne correspond plus trop au ressentiment de la nouvelle génération. Tout évolue, même les relations, et grâce à ses Nébuleuses, on comprend que nos bases de l’amour se réinventent totalement. Avec respect, confiance, et même au-delà de nos paroles !!! Un superbe one shot, inspirant, à retrouver aux Éditions Jungle.