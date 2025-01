Les noces de lucioles – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Après avoir été kidnappée par Shinpeï, la jeune Satoko lui promet de l’épouser pour sauver sa peau. Des noces (de lucioles) en forme de mensonges puisque la jeune fille est promise à un autre homme par sa famille. Quoiqu’il en soit, le jeune assassin lui témoigne un intérêt obsessionnel après cette déclaration. Il l’embarque sur l’île de Tennyojima, où il a grandi. Une île des plaisirs, où les courtisanes sont nombreuses, et où Satoko doit en devenir une pour qu’ils puissent, ensemble, s’échapper…

Une plongée dans l’ère Meiji pour cet excellent thriller psychologique, sous forme de romance décalée.

À retrouver aux Éditions Glénat Manga, le 22 janvier 25. (+16)

Le décor :

Une chambre dans une « maison verte »…

Satoko est apprêtée, avec l’habit traditionnel des « Oirans », ces courtisanes de haut rang. Son premier client est un certain Monsieur Nitobe, qui n’a pas l’air très habitué à cette situation. Pourtant, il est déjà venu dans cette maison, et en a même été banni après avoir eu un comportement plus que déplacé …

Pourtant, aujourd’hui, devant Satoko, il paraît être un homme timide, qui se confesse même sur son ressenti dans cette situation gênante. Après quelques échanges, il lui avoue même faire partie de la police ! Une opportunité que Satoko prend au pied de la lettre, afin d’être aidée à se sortir de ce cauchemar !!!! Mais, très vite, et comme son ravisseur, il lui propose un marché : l’épouser s’il réussit à la sortir de ce mauvais pas… Tout semble se dérouler comme Satoko l’espère. Jusqu’à ce qu’elle lève les yeux sur le plafond, pour y voir Shinpeï l’observant. Il a tout entendu, et refuse qu’un homme pose ces mains sur sa promise !!! La jeune femme lui fait comprendre par de nombreuses mimiques, sans éveiller les soupçons de son courtisan, qu’il doit la laisser gérer la situation. Mais, tout part en vrille lorsque l’homme boit son thé, et tombe net à terre… Pour se réveiller un autre homme, sadique, vindicatif. Quelle est cette transformation soudaine ? Que contena​it vraiment sa boisson ???? …

Le point sur le manga :

Le tome 1 en cliquant par >>ICI<<

Un second tome des noces de lucioles aux Éditions Glénat Manga, riche d’actions et de révélations pour chacun des protagonistes. Oreco Tashibana joue de cette « arnaque sentimentale », en introduisant de nouveaux protagonistes, et brouille l’affection propre de nos deux personnages principaux. Ainsi que celui qu’ils commencent à éprouver l’un pour l’autre.

D’un côté, cet assassin, qui voue une obsession amoureuse totale, à cette femme qui feint de l’accepter comme il est. Et qui a totalement foi en son amour. Ce Shinpeï donne vraiment tout le malaise au récit avec son étrange comportement, et le développement de son attachement envers la jeune fille malade.

De l’autre, cette pauvre Satoko, prisonnière de son ravisseur, de sa situation, mentant sur ses sentiments pour ne pas mourir. Et en même temps, possédant une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à cause de sa maladie. Rongée par la culpabilité de ses mensonges envers un homme « assassin » certes, mais qui lui a sauvé la vie !!!

On s’aperçoit que finalement, ils souffrent d’une détresse assez similaire, accentuant leur rapprochement, et le conflit moral de chacun d’eux !!! Un apprentissage de l’amour assez laborieux !

La conclusion :

Complètement grisant cette fausse romance complexe et torturée !! Les noces de lucioles deviennent un véritable thriller psychologique, avec cette tension permanente. Tout se complique dans ce second tome, publié aux Éditions Glénat Manga. Les personnages sont dérangeants dans leur façon de penser ou leur perception de leur situation !!!! Et, le rapprochement affectif des deux personnages principaux prouvent une certaine connection naissante, et … durable, envers et contre tous et tout !!!