Les noces de lucioles – Tome 1- Éditions Glénat Manga

Comme ce petit animal lumineux, Les noces de lucioles est une curieuse et sombre romance, où l’association de deux êtres que tout oppose, va permettre à ceux-ci de s’épanouir !

Le premier tome est paru le 16 octobre 24 aux Éditions Glénat Manga. (+16)

Dans le Japon féodal de l’ère Meïji, le père de la famille Kirigaya n’espère qu’une chose : trouver un mari à sa fille ! Le problème, c’est qu’elle est atteinte d’une maladie grave et que cela décourage nombre de prétendants… Mais, le destin de celle-ci est sur le point de changer, lorsqu’elle est victime de kidnapping …

Le décor :

Japon – Le jardin de la propriété des Kirigaya …

Lorsque Satoko s’adonne à sa promenade journalière, même les jardiniers arrêtent de travailler pour la regarder passer. Il faut dire qu’en ville, on dit qu’elle est la plus belle femme sur terre ! Pourtant, son père a bien du mal à lui trouver un mari … À cause de sa maladie, personne ne sait combien de temps elle vivra. Sa demi sœur s’en amuse quelquefois.

Comme aujourd’hui, elle déboule vers la jeune prétendante, pour, au départ, feindre de s’inquiéter pour sa santé. Puis, très vite, exprimer avec jalousie, le fait que le nouveau candidat au mariage, l’ai choisi à elle. Et devenir méchante en lui rappelant qu’elle est malade. Sans substance, et que cela n’intéresse aucun homme !!

Une nouvelle dispute où la gamine court dans les jupes de sa mère, pendant que Satoko finit dans le bureau de son père. Que d’histoires depuis que celui-ci s’est remarié.

Malgré les inquiétudes de père sur son état de santé, et sur le fait qu’elle soit heureuse en mariage, Satoko préfère ce jour-là, aller se changer les idées en ville !

Une décision qui va complètement changer son destin…

Le point sur le manga :

Une nouvelle série signée Oreco Tachibana, (cf : Promise Cinderella), que l’on commence à reconnaître. Des illustrations très féminines. Et des héroïnes qui sont loin de se laisser faire ! Une palette de couleurs qui se déclinent du blanc, au rose traduisant la nostalgie, et les choses positives qui peuvent arriver dans la vie.

Comme pour ce titre : Les noces de lucioles, où la protagoniste principale, douce, malade, mais avec une force de caractère qui la caractérise, se retrouve kidnappé par un homme sans moralité !

La signature de cette mangaka, c’est cette propension à nous présenter des histoires d’amour assez singulières !

Ici, la rencontre reste un peu « tordue », et on a du mal à imaginer comment cette protagoniste va s’enticher d’un vrai psychopathe. Mais, Oreco Tachibana sait nous envoûter de la « magie » de l’amour, même si elle est quelquefois plus convenante qu’explosive de sentiments !!! Et si, cette rencontre étrange était le point de départ bénéfique, d’un mélange que tout oppose ?! La suite dans le second opus que l’on retrouvera aux Éditions Glénat Manga !

La conclusion :

La luciole peut guider ton chemin vers la lumière, dans les moments les plus sombres ! Les noces de lucioles guideront donc nos deux protagonistes aux caractères uniques, vers une sorte de bénéfice, profitable à chacun ! Un premier tome, publié aux Éditions Glénat Manga, qui attise la curiosité, et prend le/la lecteur/trice en otage, le poussant à développer, comme la protagoniste principale, un syndrome de Stockholm inextinguible !!

NB : je soupçonne la mangaka d’avoir fait des études de psychologie, et de nous manipuler à travers ses récits !!!! Sinon, comment expliquer qu’on devient accro ?!!!!