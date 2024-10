Je change le monde ! – Une série de livres-jeux éducatifs

Publiés aux Éditions Hatier Jeunesse, les livres-jeux éducatifs de la série « Je change le monde ! » offrent aux enfants l’opportunité de réfléchir sur des sujets de société essentiels, des thèmes pour lesquels ils sont parfois plus spectateurs qu’acteurs. Aujourd’hui, nous aimerions vous présenter deux ouvrages issus de la série : « Le racisme » et « La vie à l’école ».

La série de livres « Je change le monde ! » porte bien son nom. Elle propose aux enfants de s’attarder sur un thème en particulier de façon ludique. Et pour ce faire, les livres ont été parfaitement pensés. L’esthétisme soigné donne envie d’en apprendre davantage sur divers sujets. Et ils ont la particularité de permettre une double lecture. En effet, les enfants pourront choisir la direction de l’histoire, un peu comme dans un jeu. Comment ? Grâce aux numéros indiqués au cœur de la narration, qui leur permettra de traiter un sujet plutôt qu’un autre.

Autrement dit, ils seront acteurs de l’histoire du début jusqu’à la fin. Bien sûr, ces ouvrages peuvent tout à fait se lire à la manière d’un récit, sans avoir à répondre aux choix proposés par les auteurs. Des encarts « Lis-moi, je suis important ! » sont glissés à la fin de chaque chapitre, un peu comme une conclusion résumant les points essentiels à retenir. Et bien sûr, de jolies illustrations accompagnent la lecture, permettant aux enfants de prendre du plaisir à assimiler les informations transmises.

« Je change le monde ! » – Le racisme

Dans cet ouvrage, l’autrice rentre dans le vif du sujet dès la première page en exposant une situation qui parlera forcément aux enfants : « Pendant la nuit, quelqu’un a gribouillé un message sur le mur d’en face : « Ici, c’est chez nous ! Étrangers, rentrez chez vous ! ». Cette phrase percutante incite les jeunes lecteurs à réfléchir sur ce qui a pu se passer et à prendre conscience de la gravité de tels comportements. L’histoire qui suit met en scène des enfants dans un environnement familier : l’école. Elle raconte notamment l’arrivée d’une nouvelle élève qui se sent seule et isolée. Lilas Nord s’adresse au lecteur tout au long de l’histoire afin qu’il se sente de suite concerné par le sujet du racisme. Des choix narratifs sont ensuite proposés, permettant au lecteur de s’engager soit par l’observation, soit par l’action. Enfin, des questions cruciales sont posées : « Connais-tu des personnes qui ont des idées toutes faites ? Si oui, lesquelles ? », « Sur quoi se basent-elles et penses-tu qu’elles soient vraies ? », « Que pourrions-nous faire pour que le monde soit moins injuste ? ».

Le thème du racisme est abordé avec finesse en mettant en scène des enfants dans leur vie à l’école, un lieu stratégique qui va leur permettre de faire le lien avec ce qu’ils observent et vivent au quotidien dans leur établissement.

« Je change le monde ! » – La vie à l’école

Dans cet ouvrage, Lilas Nord encourage le lecteur à « lutter contre le harcèlement et les injustices à l’école ». Ce livre est à nouveau essentiel, car il traite d’un sujet de plus en plus préoccupant : le harcèlement scolaire, qui cause de graves dommages depuis plusieurs années. Le livre éducatif parle également des thèmes que les enfants ne connaissaient peut-être pas encore, comme les troubles de l’apprentissage, un handicap invisible qui peut donner l’impression que certains enfants sont paresseux, alors qu’ils ont simplement besoin de plus de temps pour réussir. Puis, il aborde des sujets essentiels au sein de l’école, tels que l’importance de l’hygiène dans les toilettes de l’école. Une fois de plus, des conseils précieux sont prodigués : il est important de ne pas se retenir, de bien penser à se laver les mains, et surtout de se rappeler que ces espaces ne doivent pas être considérés comme des lieux de récréation !

Ce livre permet d’aborder le sujet du harcèlement scolaire avec les enfants. Et de leur faire comprendre de l’importance de signaler toute situation violente dont ils pourraient être témoins.

