Lila – Le rôle de ma vie

Le rôle de ma vie est le huitième tome de Lila, la série des éditions Delcourt, qui aborde les sujets qui embarrassent les parents. Une bande dessinée de Séverine de la Croix et Emily Dal Zovo, parue en septembre 2024, entre famille, amours, puberté, amitié, voyage, hommage, rêves…

Lila court, elle est dans les bois. Elle observe une pancarte qui lui indique un relais et le sens de la course. Elle sait qu’il lui reste cinq kilomètres. Elle continue de courir en se donnant du courage. Elle croise quelques animaux sympathiques, qui lui tendent un gland, une carotte… Elle les salue et explique qu’elle n’a pas le temps de s’arrêter. Elle pense à Thomas Pesquet qui serait fier d’elle ! Mais quelqu’un l’appelle. Anthony lui demande de l’attendre, tout essoufflé… Puis, il explique que demain ce sera le dernier jour d’école. Alors, il se disait qu’ils pourraient passer un moment en amoureux, avant de ne plus se voir. Lila ne comprend pas, ils ne peuvent pas faire ça maintenant, puisqu’ils sont en pleine course d’endurance ! Elle ajoute que si elle finit dans les dix premières du collège, cela lui permettrait d’augmenter vachement sa moyenne générale.

Mais Anthony lui fait voir que tous les autres amoureux ont arrêté la course d’endurance, pour se bécoter ! Malheureusement, pour notre héroïne, tout cela n’est qu’une belle pensée, puisqu’en fait ses amis la poussent à courir plus vite, afin de finir dans les meilleurs temps ! Ainsi, l’on retrouve Lila et son quotidien, toujours bien rythmés. La bande dessinée est découpée en plusieurs jours de la semaine, oscillant aussi avec son journal intime. L’héroïne, jeune adolescente, se confie, entre rêves, espoir, amours, relations, puberté, plaisir, découverte de son corps, amitié, écologie… Des pages et des encadrés viennent également compléter l’album, avec des informations importantes sur différents thèmes. Le récit reste plein d’humour, de dérision, avec l’amitié et la famille qui restent au cœur des péripéties. Le deuil et le souvenir sont aussi à retrouver dans cet album riche et émouvant. Le dessin reste rond, simple et plaisant.

Le rôle de ma vie est le huitième tome de la série Lila, des éditions Delcourt. Un nouvel album, pour la jeune héroïne qui, à travers son quotidien, aborde les sujets délicats de l’adolescence et de la puberté, tout en dérision, information et humour.